44-му президенту США Бараку Обаме и еще 499 гражданам этой страны запретили въезд в Россию в ответ на санкции против Москвы, сообщило Министерство иностранных дел РФ.

«В ответ на регулярно вводимые администрацией [президента США] Джо Байдена антироссийские санкции, которые призваны, по замыслу Вашингтона, нанести России максимальный ущерб, персонально затронув официальных лиц и простых граждан нашей страны, в порядке контрмер закрывается въезд в Российскую Федерацию для 500 американцев», — говорится в заявлении российского ведомства.

Среди граждан США, попавших в «стоп-лист» — конгрессмены и главы компаний военно-промышленного комплекса, поставляющих вооружение в Украину, комики Стивен Колбер и Джимми Киммел, а также «те, кто непосредственно причастен к преследованиям инакомыслящих по следам так называемого „ “».

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