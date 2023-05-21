Пригожин и Минобороны РФ объявили, что Россия захватила Бахмут Путин поздравил наемников и военных. ВСУ говорят, что бои за город продолжаются. Зеленский заявил, что «Бахмут только в наших сердцах»

Кадр водружения флагов РФ и ЧВК Вагнера над разрушенным зданием в Бахмуте из видео, опубликованного пресс-службой Евгения Пригожина 20 мая 2023 года Пресс-служба Евгения Пригожина / AP / Scanpix / LETA

Основатель Евгений Пригожин и Минобороны РФ объявили о захвате Бахмута в Донецкой области, бои за который шли с июля 2022 года. 20 мая Пригожин опубликовал видео, где он с бойцами ЧВК стоит на фоне разрушенных кварталов города. Через несколько часов его пресс-служба также опубликовала кадры водружения флагов на зданиях в разных районах. Минобороны РФ, с которым у Пригожина несколько месяцев продолжается публичный конфликт, в ночь на 21 мая заявило, что «освобождение» Артемовска (советское название Бахмута, так российские власти называют город, — прим. «Медузы») завершено.

В ведомстве отметили, что в захвате Бахмута участвовали штурмовые отряды ЧВК Вагнера, а также артиллерия и авиация Южной группировки войск российской регулярной армии. Пригожин в своей речи заявил, что город штурмовали только его наемники: «Здесь не было, как рассказывал [представитель Минобороны Игорь] Конашенков, ВДВ и еще кого-то, кто мог бы нам помогать. Мы помогали сами себе».

Основатель ЧВК Вагнера в своей речи снова раскритиковал военное руководство РФ, подчеркнув, что в Бахмуте его наемники боролись с «околовоенными бюрократами». По его словам, министр обороны Сергей Шойгу и глава Генштаба Валерий Герасимов «превратили войну в собственное развлечение». В ведомстве на его критику не ответили.

Президент РФ Владимир Путин поздравил наемников и российских военных с захватом города. Об этом со ссылкой на пресс-службу Кремля сообщили российские информационные агентства. Утром 21 мая аналогичное сообщение появилось на сайте Кремля. «Все отличившиеся будут представлены к государственным наградам», — говорится в распространенном заявлении.

Украинские военные и чиновники не подтверждали сдачу Бахмута. Так, заместитель министра обороны Украины Анна Маляр написала в своем телеграм-канале, что в Бахмуте «тяжелые бои, ситуация критическая». По ее словам, украинские военные держат оборону в Спикер Восточной группировки войск ВСУ Сергей Череватый назвал заявления о том, что российские силы взяли Бахмут под свой полный контроль, «неправдой». Он также утверждал, что украинская армия ведет операцию по окружению города. Советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк посчитал, что Пригожин, заявляя о взятии Бахмута, пытался перебить информационный фон вокруг визитов Владимира Зеленского в Саудовскую Аравию и на саммит G7. 21 мая Генштаб ВСУ в утренней сводке сообщил, что бои за город продолжаются.

«На сегодняшний день Бахмут только в наших сердцах», — заявил президент Украины Владимир Зеленский. Так он ответил на вопрос журналистов, которые обратились к нему за комментарием перед его встречей с президентом США Джо Байденом на саммите в Японии. Зеленского спросили, остается ли Бахмут под контролем Киева. В ответ он сказал: «Я думаю, что нет. На сегодняшний день Бахмут только в наших сердцах. Это трагедия. На этом месте ничего нет» (цитата по Reuters).

Позже в пресс-службе Зеленского заявили, что журналисты неправильно процитировали президента. «Что касается ответов президента Украины на вопросы о Бахмуте. Вопрос репортера: „Россияне заявили, что взяли Бахмут“. Ответ президента: „Думаю, нет“. Таким образом президент опроверг взятие Бахмута», — заявил пресс-секретарь украинского лидера Сергей Никифоров.

В СМИ появилось видео беседы Зеленского с журналистами. На записи слышно, как кто-то из репортеров спрашивает: «Мистер президент, остается ли Бахмут под контролем Киева? Россияне заявили, что они захватили Бахмут». На что президент Украины отвечает: «Я думаю, что нет… Но вы должны понимать, что там ничего нет. Они [россияне] все разрушили. Нет ни одного строения. Очень жаль. Это трагедия. Но сегодня Бахмут только в наших сердцах».

С первых дней битвы сам Бахмут имел символическое значение для обеих сторон конфликта, отмечали военные эксперты. Как писала «Медуза», до полномасштабного российского вторжения в Украину Бахмут был важным транспортным узлом, но после поражений ВСУ летом 2022 года в Луганской области дороги, идущие через Бахмут, потеряли свое значение для обороны. Линия фронта проходит рядом с Бахмутом с лета 2022 года, а тяжелые бои за него продолжаются с осени. За это время Бахмут был практически полностью разрушен.

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