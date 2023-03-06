Бои за Бахмут идут уже восемь месяцев. Посмотрите, что осталось от города

Бои за Бахмут в Донецкой области идут уже восемь месяцев, с июля 2022 года. В начале марта 2023 года основатель ЧВК Вагнера Евгений Пригожин заявил, что Бахмут «практически окружен» и призвал украинскую армию уйти из города. Из Бахмута вывели часть военных специалистов, но ВСУ продолжают держать оборону.