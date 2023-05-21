Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что российские силы пока не захватили город Бахмут Донецкой области, за который в последние месяцы шли ожесточенные бои. Об этом украинский лидер заявил во время пресс-конференции в японской Хиросиме, где проходит саммит G7.

Мы держимся и воюем благодаря мужеству наших воинов и своему уму. Мы не бросаем людей умирать, для нас люди — это сокровище, это самое главное, что у нас есть.

Нет никаких недоразумений. Я четко понимаю, что происходит в Бахмуте. И мы все четко понимаем, для чего все это делается. Я не могу делиться с вами тактическими взглядами наших военных… но мы понимаем, что еще немножко, и мы будем побеждать.

Сегодня военные выполняют очень важные задачи, они находятся в Бахмуте, в каких точках — я не буду делиться, но это говорит о том, что Бахмут не захвачен на сегодня Российской Федерацией. Никаких двух или трех толкований этому быть не может.

Как отмечает «Украинская правда», процитировавшая украинского лидера, таким образом он уточнил свое о Бахмуте, с которым выступил перед встречей с президентом США Джо Байденом на полях саммита. Журналисты сочли его подтверждением сдачи города, но в пресс-службе Зеленского настаивали, что так он отрицал заявления россиян о том, что силы РФ захватили город.

Основатель ЧВК Вагнера Евгений Пригожин ответил на Заявление Зеленского. Он продолжает настаивать, что его наемники захватили Бахмут полностью. По его словам, живых военных ВСУ в городе нет, поскольку ЧВК перестала брать пленных. «Трупов украинских военных огромное количество», — утверждает Пригожин.

20 мая основатель ЧВК Вагнера Евгений Пригожин заявил, что Бахмут находится под полным контролем его отрядов. Позже с заявлением о «завершении освобождения Артемовска» (советское название Бахмута) выступило Минобороны РФ. Президент Владимир Путин поздравил наемников и военных с завершением операции.

Украинские военные и чиновники захват города российскими силами опровергали. Генштаб ВСУ сообщил, что бои за город продолжаются. Представитель Восточной группировки войск ВСУ Сергей Череватый сообщил, что украинские военные продолжают удерживать позиции в юго-западной части города. Замминистра обороны Украины Анна Маляр заявила, что российские силы потеряли часть господствующих высот вокруг города, а ВСУ взяли Бахмут в полуокружение.