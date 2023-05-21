Зеленского спросили, захвачен Бахмут российским войсками или нет. Вот что он ответил Публикуем видео вопроса журналиста и ответа президента Украины

На саммите G7 в Хиросиме президенту Украины Владимиру Зеленскому задали вопрос о боях за Бахмут. «Мистер президент, остается ли Бахмут под контролем Киева? Россияне заявили, что они захватили Бахмут», — спросил журналист. Зеленский ответил: «Я думаю, что нет… Но вы должны понимать, что там ничего нет. Они [россияне] все разрушили […] Сегодня Бахмут только в наших сердцах». Пресс-секретарь президента Украины заявил, что Зеленский отвечал на вторую часть вопроса — и тем самым он отрицает, что Бахмут взят российскими войсками.