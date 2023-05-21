Джорджтаунский университет США пригласил Дарью Навальную на церемонию вручения дипломов Студенты потребовали отменить выступление дочери российского оппозиционера из-за его высказываний о Крыме и Грузии

Jean-Francois Badias / AP / Scanpix / LETA

Школа дипломатической службы (SFS) Джорджтаунского университета США пригласила дочь российского оппозиционера и политзаключенного Дарью Навальную на церемонию вручения дипломов. Некоторые студенты, преподаватели и выпускники раскритиковали решение руководства школы и потребовали заменить спикера церемонии, пишет Politico.

Школа объявила о выступлении Навальной 3 мая. Как отмечает издание, такое решение было принято, в частности, чтобы продемонстрировать поддержку политическим заключенным по всему миру. Студенты, среди которых учащиеся из Украины и Грузии, выступили против и написали серию писем по поводу участия Навальной в церемонии, а также запустили петицию на сайте Сhange.org. Ее подписали более 500 студентов, преподавателей и выпускников Джорджтаунского университета.

Авторы петиции отметили, что, несмотря на антипутинскую позицию Навального, страны, которые в прошлом «были оккупированы Советским Союзом» и находятся под российской оккупацией в настоящее время, «не рассматривают лидеров российской оппозиции, таких как Алексей Навальный, в качестве гарантов мирного демократического будущего России». Они напомнили о прошлых высказываниях политика, в которых он выражал поддержку аннексии Крыма и использовал ксенофобную риторику по отношению к грузинам. Кроме того, пишет Politico, возмущение студентов вызвали слова Навального о мигрантах.

Алексей Навальный неоднократно затрагивал тему мигрантов, за что его называли националистом. В 2007 году Навальный — в одном из роликов возглавляемого им движения «Народ» — выступал за депортацию нелегальных мигрантов. В 2008-м, в день начала войны России и Грузии, он назвал грузинов «грызунами» и предложил «выдворить за пределы РФ всех… граждан Грузии» (за «грызунов» он извинился, второе высказывание оставил в силе). В 2011 году в интервью «Ленте.ру» Навальный сказал: «Есть конкретная повестка дня, которая волнует людей. Эта повестка заключается в большом количестве нелегальных мигрантов». В 2014 году в интервью «Эху Москвы» политик, в частности, заявил, что после аннексии Крым «останется частью России и больше никогда в обозримом будущем не станет частью Украины». Он также сказал, что, если станет президентом РФ, не будет пытаться вернуть полуостров Украине: «Крым — это что, бутерброд с колбасой, чтобы его туда-сюда возвращать?» К годовщине полномасштабного вторжения России в Украину, в феврале 2023 года, Навальный опубликовал 15 принципов своей политической платформы о войне и послевоенном устройстве России. В одном из тезисов он фактически призвал вернуть Крым Украине.

Студенты признали, что российский оппозиционер частично извинился за свои слова и сам стал жертвой путинского режима. «Однако ни он, ни его дочь в качестве его доверенного лица не подходят для выступления на выпускном SFS. Речь на церемонии должна сломать авторитарные нарративы и дать голос тем, кто никогда не сомневался в территориальной целостности соседних стран и не делал дегуманизирующих высказываний о них. Быть антипутинским не значит быть продемократическим, антивоенным и либеральным лидером», — говорится в петиции.

Декан SFS Джоэл Хеллман в письме к возмущенным студентам, оказавшемся в распоряжении Politico, настоял на участии Дарьи Навальной, добавив, что Джорджтаунский университет не оправдывает прошлые высказывания ее отца. Публично в Школе дипломатической службы заявили, что никогда не рассматривали возможность исключения этого спикера из программы. Сама Навальная ситуацию пока не комментировала.

Одна из украинских студенток SFS — Ирина Тяско также заявила Politico, что ее фотографии с выпускного с российским политическим деятелем, вне зависимости от его позиции по поводу вторжения России в Украину, могут помешать ей в будущем получить работу в Верховной раде Украины. «В прошлом году выпускники жали руку Блинкену, который выступал с речью. Я должна пожать ей [Навальной] руку? Я не собираюсь, даже если придется», — сказала она журналистам.

После негативной реакции на запланированное выступление Навальной руководство Джорджтаунского университета расширило список спикеров, а также закупило около 200 украинских флагов, которые будут использованы во время выпускного. Такие действия были предприняты, чтобы отвлечь внимание от выступления дочери российского оппозиционера, считают журналисты Politico.

Кроме того, как сообщил изданию представитель SFS, в этом году Навальная и другие спикеры не будут жать руки студентам и не получат почетную степень университета, как это было в предыдущие годы. После выступлений они лишь займут места в первом ряду на сцене.

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