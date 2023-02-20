Евгений Фельдман / «Медуза»

Алексей Навальный, главный оппозиционный политик России, за несколько дней до годовщины полномасштабного российского вторжения в Украину опубликовал 15 принципов своей политической платформы — она касается войны и послевоенного устройства России. «Я максимально кратко сформулировал политическую платформу свою и, надеюсь, еще очень многих нормальных людей», — заявил Навальный. По его словам, это «15 пунктов гражданина России, желающего блага своей стране». «Медуза» публикует заявление Навального целиком.

Что это было и что есть сейчас?

1. Президент Путин развязал несправедливую агрессивную войну против Украины под нелепыми предлогами. Он отчаянно пытается придать этой войне статус «народной», стремясь сделать своими сообщниками всех граждан России, однако его попытки терпят крах. Добровольцев для этой войны почти нет, поэтому путинская армия опирается на заключенных и принудительно мобилизованных.

2. Реальные причины войны — политические и экономические проблемы внутри России, стремление Путина удержать власть любой ценой, а также его одержимость своим историческим наследием. Он хочет войти в историю как «царь-завоеватель» и «собиратель земель».

3. Убиты десятки тысяч невиновных украинцев, боль и страдания обрушены на миллионы. Совершены военные преступления. Разрушены города и инфраструктура Украины.

4. Россия терпит военное поражение. Именно осознание этого изменило риторику властей от «Киев за три дня» до истерических угроз применить ядерное оружие в случае проигрыша. Бессмысленно загублены жизни десятков тысяч российских солдат. Окончательное военное поражение можно отсрочить ценой жизни еще сотен тысяч мобилизованных, но в целом оно неизбежно. Комбинация «агрессивная война + коррупция + бездарность генералов + слабая экономика + героизм и высокая мотивация обороняющихся» результатом выдает только поражение.

Лживые и лицемерные призывы Кремля к переговорам и прекращению огня — не что иное, как реалистичная оценка перспектив военных действий.

Что делать?

5. Какие границы у Украины? Такие же, как и у России, — международно признанные, определенные в 1991 году. Мы, Россия, их тоже тогда признали. Эти границы Россия должна признавать и сейчас. Тут нечего обсуждать. Почти все границы в мире случайны и вызывают чье-то недовольство. Но воевать за их изменение в XXI веке нельзя. Иначе мир погрузится в хаос.

6. Оставить Украину в покое и дать ей возможность развиваться так, как желает ее народ. Прекратить агрессию, завершить войну и вывести все российские войска с территории Украины. Продолжать войну — это как раз истерика бессилия, а прекратить ее — сильный ход.

7. Совместно с Украиной, США, Евросоюзом и Британией искать приемлемые пути компенсации ущерба, нанесенного Украине. Например (после смены власти в России и окончания войны), отменив ограничения в отношении наших нефти и газа, но с направлением части дохода от экспорта углеводородов на компенсации.

8. Расследовать военные преступления в сотрудничестве с международными институтами.

Почему прекращение путинской агрессии — в интересах России?

9. Всем русским присуще имперское сознание?

Это ерунда. Например, в войне против Украины участвует Беларусь. У белорусов тоже имперское сознание? Нет, у них тоже диктатор у власти. В России, как и в любой стране с историческими предпосылками к этому, всегда будут люди с имперскими взглядами, но это далеко не большинство. Тут нет причин рыдать и причитать. Таких людей надо побеждать на выборах, как побеждают правых и левых радикалов в развитых странах.

10. Нужны ли России новые земли?

Россия — огромная страна с сокращающимся населением и вымирающей провинцией. Имперскость и тяга к захвату территорий — самый вредный и губительный путь. Российская власть вновь своими руками уничтожает наше будущее ради того, чтобы страна выглядела больше на карте. Но Россия и так большая. Наша задача — сберегать народ и развивать то, чего у нас в избытке.

11. В наследство от этой войны нам достанется клубок сложных и, на первый взгляд, почти нерешаемых проблем. Важно определить для самих себя, что мы действительно хотим их решить, после чего начать делать это честно и открыто. Ключ к успеху — в понимании того, что для России и ее народа будет не просто хорошо, но еще и очень выгодно прекратить войну как можно скорее: только так можно начать движение к снятию санкций, возвращению уехавших, восстановлению доверия бизнеса, экономическому росту.

12. Еще раз подчеркну, что после войны нам предстоит компенсировать Украине ущерб, нанесенный путинской агрессией. Но восстановление нормальных экономических отношений с цивилизованным миром и возвращение экономического роста позволит это сделать, не мешая развиваться нашей стране.

Мы на дне, и, чтобы всплыть, нам нужно оттолкнуться от него. Это будет и морально верно, и рационально, и выгодно.

13. Демонтаж режима Путина и его диктатуры. В идеале — через всеобщие свободные выборы и созыв Конституционного собрания.

14. Установление парламентской республики, основанной на сменяемости власти через честные выборы, независимом суде, федерализме, местном самоуправлении, полной экономической свободе и социальной справедливости.

15. Осознавая свои историю и традиции, мы должны быть частью Европы и следовать европейскому пути развития. Другого у нас нет, и другого нам и не нужно.

Что еще Навальный говорил о войне

«Вы потерпите историческое поражение в этой тупой войне, которую начали. В ней нет ни цели, ни смысла» Навального отправили в колонию на девять лет. Он выступил в суде с антивоенной речью. Вот ее пересказ

Что еще Навальный говорил о войне

«Вы потерпите историческое поражение в этой тупой войне, которую начали. В ней нет ни цели, ни смысла» Навального отправили в колонию на девять лет. Он выступил в суде с антивоенной речью. Вот ее пересказ