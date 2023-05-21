Байден заявил, что Россия потеряла под Бахмутом около 100 тысяч человек

Россия потеряла около 100 тысяч человек в боях за город Бахмут в Донецкой области, заявил в ходе пресс-конференции на саммите «Большой семерки» в Японии президент США Джо Байден.

Обсуждая будущее украинское контрнаступление, Байден вспомнил о Бахмуте, бои за который идет с лета 2022 года. Накануне Россия заявила, что полностью взяла город под контроль.

«Вокруг Бахмута идут обсуждения — потерян он или нет. Правда в том, что Россия понесла потери около ста тысяч человек в Бахмуте. Это трудно восполнить. Неважно, оккупирован он или нет, это все равно разрушенный город», — сказал президент США. О потерях Украины он не сообщил.

Ранее США и НАТО не приводили точных данных по потерям российской и украинской сторон в Бахмуте. В марте источник CNN в Североатлантическом альянсе говорил лишь, что российские войска потеряли в боях за город Бахмут в Донецкой области в пять раз больше военных, чем Украина.

По данным Генштаба ВСУ, с начала полномасштабного вторжения РФ в Украине погибли более 203 тысяч российских военнослужащих. Минобороны РФ в последний раз официально сообщало о потерях на войне в Украине 21 сентября 2022 года. Тогда ведомство объявило, что погибли 5937 российских военнослужащих.

По оценке журналистов «Русской службы Би-би-си» и «Медиазоны», которые совместно с командой волонтеров ведут независимый подсчет погибших в Украине на основе публичных сообщений, с начала полномасштабного российского вторжения в Украину погибли более 22,6 тысячи российских военных. Реальное число погибших может быть выше в несколько раз.