Российские федеральные телеканалы свои утренние выпуски новостей 21 мая начали с сюжетов о боях в Бахмуте — они объявили, что город полностью перешел под контроль российских войск. Сюжеты вышли после того, как об этом объявило Минобороны РФ. 20 мая о захвате Бахмута заявил основатель ЧВК Вагнера Евгений Пригожин, но тогда на российском ТВ об этом ничего не сообщалось. Командование ВСУ и президент Украины Владимир Зеленский настаивают, что бои за Бахмут продолжаются. «Медуза» кратко пересказывает сюжеты российской телепропаганды.

освобожден. Событие исторического масштаба. Важная стратегическая точка и большой тактический успех наших сил. Отличившихся представят к высоким наградам. Бойцов поздравил Владимир Путин. Миф о том, что Артемовск — неприступная крепость, — разрушен. Миссия выполнена.

Без преувеличения, исторический момент. На освобождение ушло семь с половиной месяцев. Окончания операции больше всех ждали сами штурмовики. Многие могли уехать по окончании контракта, но все до одного остались.

[Бойцы ЧВК Вагнера] Победа! Бахмут наш! Наверное, такие же эмоции, как у дедов в Берлине были. Мы здесь защищаем родину. Мы занимаемся благим делом. Боремся с неофашизмом.

В результате наступательных действий штурмовых отрядов при поддержке артиллерии и авиации «Южной» группировки войск Артемовск полностью перешел под контроль российских сил. Всех причастных к операции по освобождению стратегически важного населенного пункта поздравил Владимир Путин.

Наши бойцы ни за что не подпустят к своим рубежам ни противника, ни вражескую технику. Вот Т-72, украинский танк, его сожгли на подступах к нашим рубежам. На нем крест — символика нацизма, с которым наши бойцы мужественно сражаются.

Артемовск представляет из себя оперативное значение. Его взятие открывает прямой и самый короткий путь к . Битва за Бахмут для ВСУ закончилась поражением.

Артемовск, который киевский режим называет Бахмутом, освобожден. Из города выбиты последние формирования неонацистов. Ключевой победы добились штурмовые отряды «Вагнер» при поддержке артиллерии и авиации «Южной» группировки войск. С освобождением Артемовска военных поздравил Владимир Путин.

Этот город — ключевой стратегический пункт и логистический центр. От него идут автомобильные и железные дороги. Его взятие открывает путь к Славянску и Краматорску, где расположены важнейшие опорные пункты украинских боевиков. Именно через Артемовск киевский режим снабжал группировки своих боевиков в Донбассе.

Примечательно, что ровно год назад от неонацистов был освобожден Мариуполь.

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