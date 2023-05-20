Российское ТВ проигнорировало заявление Пригожина о взятии Бахмута

Российские телеканалы в своих выпусках новостей вечером 20 мая полностью проигнорировали заявление главы ЧВК Вагнера Евгения Пригожина о взятии Бахмута под полный контроль.

И в программе «Время» на Первом канале, и в вечерних «Вестях» на «России 1» (на НТВ нет вечернего выпуска новостей в субботу) обстановка в Бахмуте упоминалась лишь в контексте дневных заявлений официального представителя Минобороны РФ Игоря Конашенкова. Он говорил, что «штурмовые отряды» продолжают бои в западной части города.

Пригожин днем 20 мая заявил, что Бахмут с полудня находится под полным контролем его отрядов. В ВСУ заявления Пригожина назвали «неправдой».

Вечером Пригожин опубликовал видео установки флагов ЧВК в разных частях города — однако на нем не был показан юго-западный квартал, в котором до последнего времени держали оборону украинские военные.

Пригожин уже несколько месяцев ведет публичный конфликт с Минобороны. «Верстка» еще в феврале писала, что государственным СМИ запретили цитировать заявления бизнесмена, не являющиеся нейтральными и не касающиеся напрямую обстановки на фронте.

Из всех российских официальных лиц на заявление Пригожина пока отреагировал только зампред Совбеза Дмитрий Медведев. В своем твиттере он ответил на вопрос Илона Маска «как там в Бахмуте?», заданный ему еще в октябре: «Вы спрашивали меня о Бахмуте… Идите и посмотрите сами!»

Читайте также

Война Четыреста пятьдесят первый день. Онлайн «Медузы»

Читайте также

Война Четыреста пятьдесят первый день. Онлайн «Медузы»