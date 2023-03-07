По данным НАТО, Россия потеряла под Бахмутом в пять раз больше военнослужащих, чем Украина

По данным разведки НАТО, российские войска потеряли в боях за город Бахмут в Донецкой области в пять раз больше военных, чем Украина. Об этом CNN на условиях анонимности рассказал один из военных чиновников Североатлантического альянса.

Источник телеканала не привел точных данных о потерях обеих сторон. При этом он заявил, что несмотря на такое соотношение, Украина все равно несет значительные потери, защищая Бахмут. В январе издание Der Spiegel сообщало, что, по данным немецкой разведки, украинская армия ежедневно теряет в боях за город трехзначное число солдат.

Как отмечает CNN, чиновники из Украины неоднократно заявляли, что во время боев за Бахмут украинская сторона наносит российской значительный ущерб. Телеканал приводит слова командующего Сухопутными войсками Украины Александра Сырского, 5 марта посещавшего обороняющие Бахмут части, о том, что на этом участке фронта ВСУ «уменьшили наступательный потенциал противника».

Президент Украины Владимир Зеленский в видеообращении по итогам 376-го дня войны, комментируя решение продолжать оборону Бахмута, заявил, что город «дает один из самых больших результатов за всю войну».

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Тяжелые бои за Бахмут продолжаются с июля 2022 года. С российской стороны в них участвуют наемники ЧВК Вагнера, в рядах которых воюют в том числе заключенные. В начале марта 2023 года основатель военной компании Евгений Пригожин заявил, что Бахмут «практически окружен» и предложил украинской армии покинуть город.

Владимир Зеленский заявлял, что Украине важно защитить Бахмут, но не любой ценой. По его словам, ВСУ будут воевать на этом участке фронта, пока это разумно. В окружении президента Украины допускали, что украинская армия может «стратегически отступить» из Бахмута. Военные эксперты из американского Института изучения войны в начале марта сообщили, что ВСУ готовятся к отводу войск из некоторых районов Бахмута, уничтожая мосты.

На фоне слухов о том, что у военного и политического руководства возникли разногласия из-за необходимости продолжать оборону Бахмута, офис президента Украины сообщил, что главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный выступил за продолжение боев за город. Источники немецкого таблоида Bild утверждали, что несколько недель назад Залужный рекомендовал подумать о том, чтобы уйти из Бахмута по тактическим причинам.

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