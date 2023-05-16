«Агентство» рассказало, что Россия, возможно, пыталась отравить бывшего посла США в Украине Джона Хербста и главу фонда «Свободная Россия» Наталию Арно А к Христо Грозеву вломились в номер и украли его телефон

Джон Хербст на митинге в поддержку Украины. 20 февраля 2022 года, Вашингтон Kenny Holston / Getty Images

За последние два года несколько человек обнаружили у себя симптомы предполагаемого отравления; еще один столкнулся с проникновением в свое жилище. Об этих случаях, произошедших незадолго до полномасштабного российского вторжения в Украину и уже во время войны, пишет «Агентство». Издание объединяет эти события, предполагая, что к ним причастны люди, которые могут быть связаны с российскими спецслужбами.

Два источника «Агентства» рассказали, что за несколько месяцев до начала войны симптомы отравления почувствовал бывший посол США в Украине (2003–2006 годы), старший директор Евразийского центра Джон Хербст.

Еще два похожих случая, по сведениям «Агентства», произошли весной 2023 года. Так, в начале мая глава Наталия Арно, находившаяся в командировке в Праге, почувствовала онемение и боли в разных частях тела, рассказали «Агентству» ее знакомые. Незадолго до появления симптомов активистка обнаружила, что дверь в ее гостиничный номер была открыта, а в помещении ощущался посторонний запах, похожий на «аромат дешевых духов». Вернувшись в США, где Арно живет в последние годы, активистка обратилась в больницу и к властям страны.

Кроме того, в конце апреля в берлинскую клинику , жалуясь на «проблемы со здоровьем», обратилась российская журналистка, недавно покинувшая родину. В это время в городе проходила конференция российских оппозиционеров (организованная Михаилом Ходорковским), в которой также участвовала Арно. Журналистка рассказала «Агентству», что ее симптомы, «возможно, появились еще до конференции», но об их характере и последующем лечении она говорить отказалась.

Имя российской журналистки авторы «Агентства» не называют «по этическим соображениям» — при этом не объясняя, почему в статье приводятся имена других людей, которых, возможно, пытались отравить и которые также отказались от комментариев изданию.

В случаях Хербста и Арно ФБР начало расследования, утверждается в статье «Агентства». Однако журналисты о результатах этих расследований ничего не знают. После выхода статьи «Агентства» Арно рассказала в фейсбуке подробности предполагаемого отравления во время недавней поездки в Европу. Глава «Свободной России» допустила, что ее могли отравить «каким-то нервно-паралитическим веществом». По ее словам, она до сих испытывает онеменение, а расследованием случившегося занимаются западные спецслужбы.

Еще один случай, описанный в статье «Агентства», не связан напрямую с возможными отравлениями. По данным издания, летом 2022 года исполнительный директор проекта Bellingcat, расследователь Христо Грозев, находясь на конференции в Черногории, обнаружил, что его комнату в отеле вскрыли. Один из знакомых Грозева рассказал, что взломщики могли получить доступ к информации в личных гаджетах журналиста. Сам расследователь подтвердил «Агентству», что из номера пропал его телефон.

В феврале 2023 года Грозев рассказал венской газете Falter, что уехал из Австрии, где он жил 20 лет, — из-за предупреждения об угрозе со стороны российских спецслужб.