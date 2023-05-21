В Волгограде задержали 19-летнего курьера по подозрению в сжигании Корана «по указанию спецслужб Украины». Дело передали в Чечню

В Волгограде задержали местного жителя Никиту Журавеля по подозрению в сожжении Корана на камеру на фоне мечети, сообщил Следственный комитет России.

Ролик, из-за которого задержали волгоградца был снят не позднее 19 мая 2023 года в районе Соборной мечети на Поворинской улице в Волгограде и опубликован «на интернет-портале, подконтрольном Центру информационно-психологических операций ВСУ», говорится в сообщении.

Как утверждает следствие, на допросе Журавель заявил, что сжег Коран «по указанию спецслужб Украины за вознаграждение 10 тысяч рублей» и передал запись акции сотруднику СБУ. На волгоградца завели уголовное дело об оскорблении чувств верующих (часть 2 статьи 148 УК РФ, максимальное наказание — лишение свободы до трех лет).

Видео задержания и допроса Журавеля распространила ФСБ. На записи множество склеек, отмечает «Медиазона». Подозреваемый сначала связывает задержание с тем, что снимал истребители. Затем, отвечая на наводящие вопросы человека за кадром, он рассказывает, что с ним связались «люди из Украины» и «предложили деньжат».

В свою очередь «источник в правоохранительном ведомстве» заявил пропагандистскому агентству РИА Новости, что в деле «прослеживается непосредственное участие американских спецслужб».

По личному распоряжению главы СК Александра Бастрыкина дело в отношении Журавеля передали в следственное управление ведомства по Чечне. Министр юстиции РФ Константин Чуйченко предложил после вынесения обвинительного приговора отправить волгоградца в колонию, расположенную «в регионе преимущественно с мусульманским населением».

Видео, ставшее поводом для уголовного дела, одним из первых опубликовал телеграм-канал «Утро Дагестана», пишет V1.ru. Речь идет об 11-секундном ролике, на котором на фоне мечети видна рука предполагаемого автора видео и горящий Коран.

По данным V1.ru, Журавель — 19-летний уроженец Севастополя, который последние несколько лет живет в Волгограде и учится в Волгоградском государственном социально-педагогическом университета. На одном из видео задержания, распространенных ФСБ, у студента при себе была сумка службы доставки «Самокат».

В середине апреля в Москве возбудили уголовное дело после того, как в интернете опубликовали видео с сожжением Корана. По данным Astra, ролик записали в районе Косино-Ухтомский, где с начала февраля местные жители проводили акции против строительства мечети. После протестов мечеть решили строить неподалеку от метро «Косино».