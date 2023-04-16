В Москве возбудили уголовное дело после публикации видео с сожжением Корана

Московская полиция возбудила уголовное дело после появления в интернете видео, на котором сжигают Коран. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой ГУ МВД по Москве.

В полиции сообщили, что инцидент произошел в Восточном округе Москвы. Полицейские ищут подозреваемого в сожжении Корана.

По какой статье возбуждено уголовное дело, не уточняется.

Astra днем 15 апреля писала, что полиция проводит проверку по статье о публичных действиях, выражающих явное неуважение к обществу и совершенных в целях оскорбления религиозных чувств верующих (часть 1 статьи 148 УК РФ). По данным издания, человек на видео сжигает Коран около Белого озера в районе Косино-Ухтомский.

Видео прокомментировал глава Чечни Рамзан Кадыров. Он назвал «подозрительным», что ролик появился «после того, как решился вопрос со строительством мечети в Москве». По его мнению, надругательства над Кораном — «визитная карточка и инструмент западных либеральных провокаторов».

«Технари уже установили, что видео было отправлено на Украину ещё до того, как оно стало тиражироваться в мессенджерах. Украинским провокаторам не впервой сжигать Священное Писание так же, как это любят делать всякие либеральные правозащитники на Западе. В ближайшее время личность провокатора будет установлена, он понесёт заслуженное наказание», — написал Кадыров в своем телеграм-канале.

Белое озеро находится недалеко от озера Святое в московском районе Косино-Ухтомский, где с начала февраля местные жители проводили уличные акции против строительства мечети. Кадыров называл происходящее «провокацией» и предлагал отправить участников протестов в «окопы с автоматами».

5 апреля мэр Москвы Сергей Собянин объявил, что мечеть не будут строить в районе озера Святое и под нее выделят земельный участок недалеко от метро «Косино». Глава Чечни «выразил благодарность» Собянину, который «нашел замечательное решение, устраивающее всех».

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