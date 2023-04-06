Власти Москвы решили не строить мечеть у Святого озера на востоке города. Против этого выступали местные жители Кадыров призывал отправить протестующих в окопы, но затем похвалил Собянина за «замечательное решение»

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С начала февраля жители московского района Косино-Ухтомский проводили уличные акции против строительства мечети в их районе. На сайте Change.org появилась петиция, в которой говорится, что в районе озера Святое планируется строительство мечети на 60 тысяч человек, в то время как это место — «религиозная и историческая святыня России и Москвы» (на момент публикации материала петицию подписали более 27 тысяч человек).

18 марта издание Msk1 писало, территорию стройки ограждает забор, где висит информационный щит, на котором написано, что в этом месте планируется строительство транспортно-пересадочного узла «Улица Дмитриевского». В распоряжении издания оказался протокол совещания градостроительного комитета Москвы, из которого следует, что в границах нового ТПУ будет размещен «объект просветительско-религиозного назначения». При этом в управе Косино-Ухтомского района и префектуре Восточного административного округа заявили, что в рамках проекта строить религиозные объекты не планируется. Телеграм-канал «Осторожно, Москва» писал, что почти 10 гектаров земли было решено сдать в аренду под строительство религиозного духовно-просветительского центра.

Депутат Мосгордумы Евгений Ступин отмечал, что жителей беспокоит, что под ТПУ выделена «непропорционально большая территория», а также что власти «не опровергают и не подтверждают планы по строительству мечети». Жители говорили журналистам, что о строительстве мечети узнали в церкви или от знакомых.

12 марта в районе Святого озера десятки жителей устроили народный сход против строительства мечети. Как писало Msk1, жители пришли на литургию в храм к озеру (там находится церковь иконы Божией Матери «Живоносный источник»), а затем там же «прошло обсуждение ситуации».

За неделю до этого жители устроили крестный ход, пройдя по району с плакатами и иконами. Издание писало, что к некоторым участникам акции затем приходила полиция и предупреждала об уголовной ответственности за организацию массовых акций, а также разжигание межнациональной розни.

Телеграм-канал «Осторожно, новости» также писал про появившееся в интернете видео, где мужчина закапывает свиную голову на территории стройки. По данным канала, через несколько дней его задержали. Другие подробности не сообщались.

Настоятель храма Живоначальной Троицы в Кожухово, где собирали подписи против строительства мечети, протоиерей Алексий Митюшин в разговоре с «Мослентой» заявил, что в Косинском храме находится икона, к которой в июле съезжаются православные жители Москвы, проводится «многотысячный крестный ход», а затем люди купаются в озере. «Женщины в купальниках — для мусульман это неприемлемая история. Местные жители переживают, что могут происходить конфликты и стычки. Соседство такого крупного исламского комплекса с православной святыней волнует людей», — рассказал он.

19 марта около 500 жителей района устроили еще один народный сход около храма. «Мы переезжали в тихий спальник, а мечеть может нарушить покой. Район станет „центром ислама“. Мы не особо против, но соразмерно району и где-то глубже, а не вот на этом берегу», — говорила одна из участниц акции.

Против строительства мечети выступил боец ММА Максим Дивнич. Он отметил, что планируемая мечеть будет в несколько раз больше храма Христа Спасителя и расположится она «на святом православном месте». Позже боец сообщил, что начал получать угрозы и негативные сообщения. Чемпион UFC в легком весе Ислам Махачев написал, что «сколько бы ни препятствовали постройкам мечетей всякие Дивничи и ему подобные, мечетей и мусульман будет все больше».

4 апреля протесты против строительства мечети прокомментировал глава Чечни Рамзан Кадыров. Он назвал происходящее «провокацией, попыткой внести раскол между гражданами одной страны». По его словам, «зачинщики» действуют «в угоду западным интересам».

Если все эти участники митинга всей душой и сердцем вышли с идеей защиты русской земли, то вперед в окопы с автоматом! Глазом не окинуть необъятные просторы русской земли на передовой, которые нужно защищать каждый день. Возьми автомат, отодвинь плечом мусульманина, который вместо тебя сегодня воюет на русском Донбассе, и покажи свой патриотизм, покажи на деле, а не на словах или на провокациях, как ты любишь свою Родину.

На следующий день мэр Москвы Сергей Собянин фактически подтвердил, что в районе озера действительно планировалось построить мечеть. Однако, по его словам, решений правительства Москвы по этому поводу не было. Он также назвал неверной информацию, что площадь мечети составит 40 тысяч квадратных метров, заявив, что «речь идет о весьма скромном объекте в 2,5 тысячи квадратных метров».

Мэр добавил, что к нему поступили предложения патриарха Кирилла и председателя Духовного управления мусульман РФ Равиля Гайнутдина, в которых они просят подобрать другое место для строительства. Собянин заявил, что под мечеть выделят земельный участок недалеко от метро «Косино», «между будущим диаметром МЦД-3, Московским скоростным диаметром и МКАДом». Мечеть будет находиться «в шаговой доступности от станций метро и МЦД», добавил он.

После этого Кадыров «выразил благодарность» Собянину, который «нашел замечательное решение, устраивающее всех». «Мечеть будет построена ближе к центру Москвы, в парковой части, в месте, куда прихожанам будет удобнее добираться на метро или наземном транспорте», — написал Кадыров.

Патриарх Кирилл заявил, что приветствует решение найти другое место для строительства мечети, что, «несомненно, соответствует ожиданиям верующих, как православных, так и, уверен, мусульман, которые высоко ценят межрелигиозный мир и согласие».