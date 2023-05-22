МВД РФ объявило в розыск актера Алексея Панина. Ранее на него завели дело об оправдании терроризма из-за поста про взрыв на Крымском мосту

МВД РФ объявило в розыск актера Алексея Панина. Соответствующую информацию «Верстка» обнаружила в базе розыска МВД.

В карточке розыска говорится, что актера разыскивают по статье Уголовного кодекса, однако по какой именно — не уточняется.

В начале мая стало известно, что СК РФ возбудил уголовное дело в отношении Панина по статье о публичном оправдании терроризма.

По данным ТАСС, основанием для дела послужили высказывания актера, «оправдывающие на Крымском мосту». Тогда же сообщалось, что по месту регистрации актера в Москве прошел обыск. В то же время телеграм-канал Baza писал, что Панин живет в Испании с 2020 года.

Алексей Панин снимался в фильме «Жмурки» Алексея Балабанова и в сериале «Солдаты». В 2003 году он был удостоен Государственной премии РФ. После начала полномасштабной войны в Украине актер неоднократно выступал с антивоенными заявлениями.

В 2015 году в Украине завели на Панина дело по обвинению в «покушении на целостность» страны, поскольку после аннексии Крыма он выступал в поддержку действий российской власти. Впоследствии Панин просил прощения у украинцев за такую позицию и признавал, что Россия развязала «никому не нужную войну».