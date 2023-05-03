На актера Алексея Панина завели уголовное дело об оправдании терроризма из-за поста про взрыв на Крымском мосту

Следственный комитет России возбудил уголовное дело в отношении актера Алексея Панина по статье о публичном оправдании терроризма, сообщает ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы. Статья предусматривает до семи лет лишения свободы.

По данным агентства, основанием для дела послужили высказывания актера, «оправдывающие теракт на Крымском мосту». Телеграм-канал Baza уточняет, что речь идет про пост Панина, в котором он написал, что «не может скрыть своей радости» от на Крымском мосту.

Телеграм-канал Mash пишет, что по месту регистрации актера прошел обыск. При этом канал утверждает, что Панин давно уехал из России, продав перед отъездом квартиру. По данным Baza, актер уехал в Испанию в 2020 году.

Алексей Панин снимался в фильме «Жмурки» Алексея Балабанова и в сериале «Солдаты». В 2003 году он был удостоен Государственной премии. После начала полномасштабной войны в Украине актер неоднократно выступал с антивоенными заявлениями.

В 2015 году в Украине завели на Панина дело по обвинению в «покушении на целостность» страны, поскольку после аннексии Крыма он выступал в поддержку действий российской власти. Впоследствии Панин просил прощения у украинцев за такую позицию и признавал, что Россия развязала «никому не нужную войну».