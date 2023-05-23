СК возбудил уголовное дело по шести статьям (в том числе о теракте) из-за нападения «диверсантов» на Белгородскую область
Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело по шести статьям, в том числе о теракте, в связи с нападением «диверсантов» на Белгородскую область, сообщает пресс-служба ведомства.
Дело возбуждено по статьям о теракте, посягательстве на жизнь сотрудников правоохранительных органов, покушении на убийство, умышленном уничтожении или повреждении имущества, незаконном обороте оружия и взрывчатых веществ.
По версии следствия, 22 мая «представители украинских вооруженных формирований» совершили нападение на Грайворонский городской округ Белгородской области, в результате чего несколько мирных жителей получили ранения, а жилые и административные здания, объекты гражданской инфраструктуры подверглись минометному и артиллерийскому обстрелам.
22 мая губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что на территорию Грайворонского городского округа проникла «диверсионно-разведывательная группа ВСУ». Российские телеграм-каналы сообщали, что в населенных пунктах Глотово, Козинка и Гора-Подол российские военные и сотрудники силовых структур вступили в бой с «диверсантами».
По данным губернатора, в результате произошедшего пострадали как минимум восемь мирных жителей. Одна пожилая женщина умерла во время эвакуации. В регионе был введен режим контртеррористической операции.
Ответственность за произошедшее взяли на себя легион «Свобода России» и «Русский добровольческий корпус» — формирования, состоящие преимущественно из россиян, и воюющие на стороне Украины.