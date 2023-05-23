Глава Белгородской области сообщил о смерти местной жительницы во время эвакуации, объявленной из-за нападения «диверсантов»
Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что во время эвакуации, объявленной в населенных пунктах Грайвороновского округа из-за нападения «диверсантов», умерла местная жительница 1941 года рождения.
«Причины сейчас устанавливаются. Ехала в автобусе вместе со своим сыном и невесткой», — написал Гладков, добавив, что выражает самые искренние соболезнования близким покойной, и пообещав оказать ее родственникам всю необходимую помощь.
Также Гладков сообщил, что, по состоянию на утро 23 мая, «продолжается зачистка территории» силами Минобороны РФ и местных силовых структур. Эвакуировавшимся жителям, подчеркнул он, пока не стоит возвращаться домой. «Мы сразу сообщим, и я сообщу в своих соцсетях, и главы местного самоуправления доведут информацию, когда будет безопасно», — написал Гладков.
Помимо этого глава Белгородской области рассказал, что, по имеющимся данным, «в тех населенных пунктах, в которые зашел противник, есть двое раненых мирных жителей». По словам Гладкова, «пока до них силовики не смогли дойти». «Надеюсь, максимально быстро сможем их эвакуировать и доставить в лечебное учреждение», — добавил он.
Обновление: Гладков написал, что двое раненых жителей, по уточненным данным, семейная пара из Глотово, доставлены в городскую больницу № 2. «У женщины осколочные ранения нижних конечностей, состояние травматического шока — тяжелая, мужчина с ранениями брюшной клетки в состоянии средней степени тяжести», — сообщил губернатор Белгородской области.