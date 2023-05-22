Губернатор Белгородской области заявил о нападении «диверсионно-разведывательной группы ВСУ»
Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков объявил, что на территорию Грайворонского городского округа, который находится в составе области, «зашла диверсионно-разведывательная группа ВСУ».
«Вооруженные силы РФ вместе с погранслужбой, Росгвардией и ФСБ принимают необходимые меры по ликвидации противника», — написал Гладков в телеграме, пообещав позднее сообщить подробности.
Ранее 22 мая телеграм-каналы публиковали видео «предполагаемого захода украинских танков на территорию КПП „Грайворон“ в Белгородской области». При этом власти Белгородской области сообщали лишь об обстреле Грайворонского округа.
Легион «Свобода России» — подразделение в рядах ВСУ, состоящее, как утверждается, из российских добровольцев, — объявил, что вместе с «Русским добровольческим корпусом» «освободили Козинку Белгородской области», а в Грайворон «зашли передовые отряды». Провоенные российские телеграм-каналы, в свою очередь, заявили, что в Козинке идет бой, но она не захвачена.