Губернатор Белгородской области заявил о нападении «диверсионно-разведывательной группы ВСУ»

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков объявил, что на территорию Грайворонского городского округа, который находится в составе области, «зашла диверсионно-разведывательная группа ВСУ».

«Вооруженные силы РФ вместе с погранслужбой, Росгвардией и ФСБ принимают необходимые меры по ликвидации противника», — написал Гладков в телеграме, пообещав позднее сообщить подробности.

Ранее 22 мая телеграм-каналы публиковали видео «предполагаемого захода украинских танков на территорию КПП „Грайворон“ в Белгородской области». При этом власти Белгородской области сообщали лишь об обстреле Грайворонского округа.

Легион «Свобода России» — подразделение в рядах ВСУ, состоящее, как утверждается, из российских добровольцев, — объявил, что вместе с «Русским добровольческим корпусом» «освободили Козинку Белгородской области», а в Грайворон «зашли передовые отряды». Провоенные российские телеграм-каналы, в свою очередь, заявили, что в Козинке идет бой, но она не захвачена.

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