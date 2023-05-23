Президент Украины Владимир Зеленский побывал на передовой на линии обороны Угледар — Марьинка. В телеграме Зеленского сообщается, что он приехал на фронт, чтобы поздравить военнослужащих с Днем морской пехоты ВМС ВСУ, который отмечается 23 мая.

«Слава каждому и каждой, кто защищает Украину», — написал Зеленский, опубликовав снимки с военнослужащими.

Президент Украины также вручил награды морским пехотинцам. «Наградил самых сильных. Почтили память лучших», — сообщил он.

Линия Угледар — Марьинка в Донецкой области — один из участков фронта, где идут наиболее активные бои. Российские войска пытаются захватить два этих города, которые разделяет примерно 30 километров, но украинские военные успешно держат оборону.

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