Владимир Зеленский приехал на передовую в Донбасс — на линию обороны Угледар-Марьинка
Источник: Владимир Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский побывал на передовой на линии обороны Угледар — Марьинка. В телеграме Зеленского сообщается, что он приехал на фронт, чтобы поздравить военнослужащих с Днем морской пехоты ВМС ВСУ, который отмечается 23 мая.
«Слава каждому и каждой, кто защищает Украину», — написал Зеленский, опубликовав снимки с военнослужащими.
Президент Украины также вручил награды морским пехотинцам. «Наградил самых сильных. Почтили память лучших», — сообщил он.
Линия Угледар — Марьинка в Донецкой области — один из участков фронта, где идут наиболее активные бои. Российские войска пытаются захватить два этих города, которые разделяет примерно 30 километров, но украинские военные успешно держат оборону.