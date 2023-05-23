В Белгородской области отменили режим контртеррористической операции

Режим контртеррористической операции в Белгородской области, введенный после вторжения вооруженной группировки с территории Украины, отменен. Об этом сообщил губернатор Вячеслав Гладков.

Режим КТО был введен вечером 22 мая.

В результате нападения вооруженных людей на приграничные села в Брянской области, которое произошло 22 мая, по данным властей, были ранены 12 мирных жителей. Еще одна женщина умерла в автобусе «во время эвакуационных мероприятий». По итогам боев Минобороны РФ отчиталось об убийстве более 70 «украинских террористов», о потерях среди российских военнослужащих и пограничников официально не сообщалось; по данным «Коммерсанта», были убиты двое военных, четверо получили ранения.

Губернатор Гладков называл нападавших «диверсионно-разведывательной группой ВСУ», Минобороны РФ говорило о «вторжении украинских националистических формирований». Власти Украины утверждали, что «не имеют непосредственного отношения» к событиям. Ответственность за нападение взяли на себя легион «Свобода России» и «Русский добровольческий корпус» — формирования, воюющие на стороне Украины (подчиняются ли они ВСУ, неизвестно).

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