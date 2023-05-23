Минобороны РФ опубликовало видео с разбитой военной техникой в Белгородской области

Телеканал «Звезда», принадлежащий Минобороны РФ, опубликовал видео, как утверждается, «с места уничтожения диверсионно-разведывательной группы ВСУ» в Белгородской области.

В ролике показана разбитая бронетехника, а также сгоревший пикап с надписью «За Бахмут» на фоне поврежденных зданий пограничного пункта.

В свою очередь Национальный антитеррористический комитет объявил, что силовики обнаружили и изъяли в Белгородской области транспортные средства, автоматическое огнестрельное оружие и боеприпасы «диверсантов». Сейчас взрывотехники занимаются разминированием территории, а следователи устанавливают личности нападавших.

Как утверждали власти Белгородской области, 22 мая в села Грайворонского городского округа вошла «диверсионно-разведывательная группа ВСУ». Сообщалось о боях в населенных пунктах Глотово, Козинка и Гора-Подол.

Ответственность за акцию взяли на себя легион «Свобода России» и «Русский добровольческий корпус» — формирования, воюющие на стороне ВСУ. В офисе президента Украины заявляли, что не имеют непосредственного отношения к событиям в Белгородской области.

23 мая Минобороны РФ отчиталось, что военные «заблокировали и разгромили» украинских «диверсантов». По утверждению ведомства, были убиты более 70 участников нападения, а также уничтожены четыре боевые бронированные машины и пять пикапов.

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