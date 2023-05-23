Госдума приняла поправки об изъятии загранпаспортов у призывников

Нижняя палата российского парламента одобрила в заключительном, третьем чтении поправки в закон «О порядке выезда из Российской Федерации и въезда в Российскую Федерацию».

Документ, в частности, предусматривает, что призванные на военную службу или на альтернативную гражданскую службу должны будут сдавать загранпаспорта на хранение в миграционный отдел МВД или МФЦ. Сдать паспорт нужно будет в течение пяти дней с момента принятия решения о призыве, а получить его назад можно будет после завершения службы.

Если гражданин РФ, право которого на выезд из страны ограничено, не передаст без уважительной причины паспорт на хранение в уполномоченный орган или организацию, то документ будет признан недействительным, следует из принятых Госдумой поправок.

Как отмечает «Медиазона», поправки были внесены на рассмотрение в Госдуму в августе 2021 года, а первое чтение прошло в октябре 2021-го. Во втором чтении законопроект был одобрен 18 мая.

В апреле 2023 года Госдума РФ сразу во втором и третьем чтении приняла пакет поправок к Федеральному закону «О воинской обязанности и военной службе». Поправки, в частности, вводят электронные повестки, которые считаются полученными с момента размещения в личном кабинете на «Госуслугах». Со дня вручения повестки запрещается выезд за границу, в случае неявки в военкомат в течение 20 дней к гражданам будут применяться другие «ограничительные меры».

В ходе весеннего призыва 2023 года электронные повестки, как уверяют представители госорганов, рассылали только в тестовом режиме.

Объединение «Военные адвокаты», пишет «Русская служба Би-би-си», считает, что поправки о сдаче загранпаспортов, скорее всего, не затронут осенний призыв 2023 года, поскольку вступят в силу только через 180 дней после официального опубликования (их еще предстоит одобрить Совету Федерации и подписать президенту РФ).

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