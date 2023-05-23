Белгородский губернатор заявил, что при нападении на область «от рук ВСУ» погиб мирный житель
Мирный житель села Козинка Грайворонского округа погиб «от рук ВСУ» во время нападения на Белгородскую область, заявил глава региона Вячеслав Гладков.
«Знаю, что его супруга находится с ранениями в нашей больнице, вся необходимая помощь ей оказывается. Постараюсь ее в ближайшее время навестить», — написал губернатор в телеграм-канале.
Ранее Гладков рассказывал, что в результате нападения были ранены 12 мирных жителей. Еще одна женщина умерла в автобусе «во время эвакуационных мероприятий».
Также «Коммерсант» со ссылкой на МВД сообщил, что 22 марта во время атаки на Белгородскую область была обстреляна войсковая часть в военном городке Белгород-22, в результате чего погибли двое военнослужащих и еще четверо получили ранения.
По утверждению властей Белгородской области, 22 мая в села Грайворонского городского округа вошла «диверсионно-разведывательная группа ВСУ». Телеграм-каналы сообщали о боях в населенных пунктах Глотово, Козинка и Гора-Подол.
Ответственность за акцию взяли на себя легион «Свобода России» и «Русский добровольческий корпус» — формирования, воюющие на стороне ВСУ. В офисе президента Украины заявляли, что «с интересом наблюдают за событиями в Белгородской области, но не имеют к ним непосредственного отношения».
23 мая Минобороны РФ отчиталось, что военные «заблокировали и разгромили» украинских «диверсантов». По утверждению ведомства, были убиты более 70 участников нападения, а также уничтожены четыре боевые бронированные машины и пять пикапов.