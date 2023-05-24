Война Четыреста пятьдесят пятый день. Онлайн «Медузы»

Основатель ЧВК Вагнера Евгений Пригожин дал почти полуторачасовое интервью политтехнологу Константину Долгову, в котором снова раскритиковал Минобороны РФ, а также заявил, что привела не к тем результатам, на которые рассчитывали российские власти.

По его мнению, «демилитаризация» Украины, которая была заявлена Москвой как одна из целей вторжения, сделала украинскую армию одной из сильнейших в мире.

«Если у них было на начало спецоперации условных 500 танков — теперь у них 5000 танков. Если у них воевать умело 20 000 человек, то теперь умеет воевать 400 000 человек. Как же мы ее демилитаризировали? Получается, что наоборот — мы ее хрен знает как милитаризировали. <…> Я могу это сказать по собственному опыту — мы много где воевали и много с кем — сегодня украинцы — это одна из сильнейших армий. У них высокий уровень организации, высокий уровень подготовки, высокий уровень разведки».

Он также сказал, что Украина стала «нацией, которая известна всем во всем мире.

«Денацификация Украины, о которой мы говорили… Мы сделали Украину нацией, которая известна всем во всем мире. Это как греки во времена процветания Греции, как римляне во времена… Легитимизировали Украину. Украина стала страной, которую знают абсолютно везде».

Пригожин назвал потери ЧВК Вагнера в боях за Бахмут. По его словам, там погибли 10 тысяч заключенных (из 50 тысяч завербованных в ЧВК) и 10 тысяч штатных «вагнеровцев».