Война Четыреста пятьдесят пятый день. Онлайн «Медузы»
«Медуза» с 24 февраля 2022 года следит за российским вторжением в Украину в прямом эфире. Хронику событий 23 мая читайте здесь.
Главные новости:
- Евгений Пригожин дал интервью, в котором снова раскритиковал Минобороны РФ, рассказал о своем отношении к российским элитам и дал прогноз по развитию войны в Украине.
- Белгородский губернатор сообщил об атаках беспилотников на область.
- ФСБ сообщила о задержании в Ростове-на-Дону инженера одного из предприятий оборонной промышленности по делу о госизмене.
- NYT: подразделения, проникшие в Белгородскую область, понесли незначительные потери.
Представитель главного управления разведки Минобороны Украины Андрей Черняк заявил, что украинские военные делятся информацией с легионом «Свобода России» и «Русским добровольческим корпусом».
«Конечно, мы с ними общаемся. Конечно, какой-то информацией мы делимся. И кто-то может сказать, что даже сотрудничаем», — сказал он в комментарии Financial Times.
При этом Черняк отрицает, что украинские военные принимали участие в нападении на Белгородскую область.
Глава Минобороны Великобритании Бен Уоллес в ходе визита в Киев заявил, что Владимир Путин должен осознать, что не сможет победить в развязанной им войне, а поддержка Украины партнерами будет оставаться непоколебимой.
«Президент Путин должен осознать, что он не может выиграть эту незаконную войну, которую он развязал, несмотря на то, сколько он отправит на смерть российских солдат ради своего эго и имперских амбиций. Он не добьется успеха, а международное сообщество станет только сильнее в противостоянии этой агрессии», — приводит слова Уоллеса Минобороны Украины.
Министр обороны Великобритании Бен Уоллес приехал в Киев с неанонсированным визитом. Об этом сообщили в Минобороны Украины.
Украинские военные не принимали участие в операции по проникновению в Белгородскую область 22 мая. Об этом The New York Times рассказал высокопоставленный чиновник из Украины.
По его словам, ВСУ оказывали поддержку формированиям, которые вошли на территорию российского региона и прикрывали украинскую границу на случай контратаки РФ. Собеседник издания подчеркнул, что ни один украинский боец не зашел на территорию России.
Движение по Крымскому мосту возобновлено, передает РИА Новости.
Агентство также публикует видео с задымлением в районе моста, но пишет, что оно связано с учениями.
Российский провоенный телеграм-канал «Рыбарь» сообщил, что сегодня ночью российский разведывательный корабль «Иван Хурс» был атакован морскими беспилотниками в акватории Черного моря после прохождения пролива Босфор. По данным канала, «атака была успешно отражена, по первоначальным докладам, повреждений корабль не получил».
Официального подтверждения этой информации нет.
ФСБ сообщила о задержании в Ростове-на-Дону инженера одного из предприятий оборонной промышленности по делу о госизмене
По версии спецслужбы, инженер-конструктор с февраля по апрель 2023 года передавал сотруднику украинской разведки информацию о расположении предприятий ОПК, а также средств ПВО и личного состава вооруженных сил РФ, размещенных на территории Ростова-на-Дону.
В отношении задержанного возбуждено уголовное дело о госизмене (статья 275 УК РФ), передает «Интерфакс».
Сергей Аксенов сообщил, что Крымский мост закрыт «из-за проводимых в районе учений». По его словам, движение будет восстановлено через несколько часов. Он призвал «доверять только проверенным источникам информации».
Власти аннексированного Крыма решили национализировать квартиру семьи Владимира Зеленского.
По словам Сергея Аксенова, сегодня парламент Крыма национализирует крупные винодельческие предприятия, банковские структуры, квартиру Владимира Зеленского и «прочее имущество всех способствующих террористическому режиму на Украине».
В подписи под видео глава аннексированного Крыма пояснил, что речь идет о квартире в Ялте, которой владеет жена президента Украины Елена Зеленская.
Губернатор Белгородской области сообщил об обстреле окраины села Терезовка Шебекинского округа. По его данным, ранения ног получил мужчина, его доставляют в больницу.
В правительстве РФ выступили против освобождения индивидуальных предпринимателей от мобилизации
Комиссия правительства России по законопроектной деятельности не поддержала законопроект, который предлагал отсрочки от мобилизации для индивидуальных предпринимателей (ИП), единственных участников ООО и глав крестьянско-фермерских хозяйств. Об этом сообщают «Ведомости».
По мнению комиссии, для предоставления отсрочек уже есть многочисленные основания.
Законопроект подготовили депутаты фракции «Новые люди», его внесли в середине января 2023 года. Авторы поправок отмечали, что среди категорий граждан, получающих отсрочку по действующему законодательству, отсутствуют предприниматели, «от личного участия которых непосредственно зависит функционирование их бизнеса и, как следствие, рабочие места».
Песков: Россия выступает против заморозки войны в Украине
Россия разделяет позицию о том, что война в Украине не должна быть заморожена. Об этом сказал агентству ТАСС пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
«Россия рассматривает возможность только завершения специальной военной операции: обеспечения своих интересов, достижения стоящих перед Россией целей или посредством специальной военной операции, или иными доступными средствами», — сказал Песков.
По словам пресс-секретаря, говорить о мирном урегулировании конфликта преждевременно, предпосылок для этого пока нет.
Основатель ЧВК Вагнера Евгений Пригожин дал почти полуторачасовое интервью политтехнологу Константину Долгову, в котором снова раскритиковал Минобороны РФ, а также заявил, что «спецоперация» привела не к тем результатам, на которые рассчитывали российские власти.
По его мнению, «демилитаризация» Украины, которая была заявлена Москвой как одна из целей вторжения, сделала украинскую армию одной из сильнейших в мире.
«Если у них было на начало спецоперации условных 500 танков — теперь у них 5000 танков. Если у них воевать умело 20 000 человек, то теперь умеет воевать 400 000 человек. Как же мы ее демилитаризировали? Получается, что наоборот — мы ее хрен знает как милитаризировали. <…> Я могу это сказать по собственному опыту — мы много где воевали и много с кем — сегодня украинцы — это одна из сильнейших армий. У них высокий уровень организации, высокий уровень подготовки, высокий уровень разведки».
Он также сказал, что Украина стала «нацией, которая известна всем во всем мире.
«Денацификация Украины, о которой мы говорили… Мы сделали Украину нацией, которая известна всем во всем мире. Это как греки во времена процветания Греции, как римляне во времена… Легитимизировали Украину. Украина стала страной, которую знают абсолютно везде».
Пригожин назвал потери ЧВК Вагнера в боях за Бахмут. По его словам, там погибли 10 тысяч заключенных (из 50 тысяч завербованных в ЧВК) и 10 тысяч штатных «вагнеровцев».
Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков рассказал о «большом количестве» атак беспилотников в регионе в ночь на 24 мая. Большинство из них сбили системы ПВО, но «есть повреждения в Белгороде, в Борисовском районе, в Белгородском районе: легковой транспорт, частные дома, административные здания».
Кроме того, в Грайворонском районе поврежден газопровод, там возник пожар. Следственные органы выясняют причины пожара, отметил глава региона.
Гладков также сообщил, что после атаки «диверсантов» в больницах остаются девять человек, из которых трое в реанимации в тяжелом состоянии.
Baza и Mash: мужчина с взрывным устройством пытался прорваться на территорию Ростовской области
Как пишут российские телеграм-каналы, вечером 23 мая мужчина со взрывным устройством пытался попасть на территорию Ростовской области.
Mash сообщает, что инцидент произошел около 19 часов. Мужчина перелез через забор со стороны самопровозглашенной ДНР и побежал по лесу в сторону хутора Максимов. Его попытались догнать пограничники, но как только они приблизились, мужчина подорвал себя и погиб. При этом Baza пишет, что, по одной из версий, мужчина не планировал подрывать себя, а взрывное устройство сработало случайно.
Украинский Генштаб перестал писать в своих сводках о боях непосредственно в Бахмуте, обратила внимание «Русская служба Би-би-си».
В сводках вечером 23 мая и утром 24 мая Генштаб ВСУ сообщает только о попытках российских сил атаковать в направлении села Хромово (расположено у западной окраины Бахмута), а также об авиаударах и артиллерийских ударах по окрестным населенным пунктам.
Утренняя сводка Генштаба ВСУ. Главное:
- За прошедшие сутки российские войска нанесли 41 авиаудар и совершили 53 обстрела из реактивных систем залпового огня;
- Основные усилия российских сил сосредоточены на Купянском, Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Марьинском направления.
- Там произошло 26 боевых столкновений. В эпицентре боевых действий остаются Бахмут и Марьинка;
- Авиация ВСУ за сутки нанесла 15 ударов по районам сосредоточения личного состава и военной техники российских войск, из которых три — по зенитно-ракетным комплексам. ВСУ уничтожили российский ударно-разведывательный вертолет Ка-52, четыре беспилотника «Шахед» и один разведывательный дрон;
Пожалуйста, относитесь с осторожностью к заявлениям воюющих сторон о собственных успехах и потерях противника.
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