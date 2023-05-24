Financial Times: участники нападения на Белгородскую область использовали американскую технику США поставляют такие машины Украине, но запрещают применять их на территории России

Скриншот из видео Минобороны РФ с разбитой военной техникой в Белгородской области. 23 мая 2023 года Министерство обороны РФ / EPA / Scanpix / LETA

Военизированные формирования, которые 22 мая вошли на территорию Белгородской области и вступили в бой с российскими силами, использовали военные автомобили американского производства. Это поднимает вопрос о поддержке Киевом российских экстремистских группировок, базирующихся в Украине, пишет Financial Times.

Ответственность за вторжение взяли на себя легион «Свобода России» и «Российский добровольческий корпус» — группировки, состоящие в основном из россиян и воюющие на стороне Украины. Некоторых членов этих группировок связывают с ультраправыми.

По мнению исследователя ультраправых движений Роберта Клауса, Денис Никитин (настоящая фамилия Капустин), командир «Русского добровольческого корпуса» — «ключевая фигура среди правых экстремистов в Европе» и «один из самых опасных неонацистов континента». Он является создателем бренда одежды White Rex, который продает вещи с завуалированной нацистской символикой, а также использует аналогичный позывной. Сообщалось, что Никитин выступает за «верховенство белой расы», небелых людей называет «арабами и разными обезьянами», а также о его связях с ультраправыми из других стран. Другой человек, которого опознали на одной из фотографий с бронемашиной, — Александр Скачков. По данным Bellingcat и «Агентства», в 2020 году власти Украины арестовали его по обвинению в хранении оружия и распространении манифеста австралийского неонациста . Еще один член РДК Алексей Левкин, накануне объявленный в розыск по делу о вторжении в Белгородскую область, как сообщает «Агентство», с 2014 года воевал на стороне Украины в батальоне . Кроме того, он возглавлял неонацистскую группировку Wotanjugend, играл в группах Adolfkvlt и М8Л8ТХ («Молот Гитлера»), участвовал в посвященных Гитлеру мероприятиях и называл норвежского террориста героем.

Легион на своем сайте утверждает, что воюет «в полном взаимодействии с ВСУ и под руководством украинского командования». В РДК заявляли, что «находятся в составе Вооруженных Сил Украины». Численность формирований неизвестна. Они назвали свою операцию «миротворческой», а одной из ее целей — «создание демилитаризованной зоны между Россией и Украиной».

Оба подразделения опубликовали в своих телеграм-каналах фотографии и видео вторжения в Белгородскую область. В одном из роликов сняты несколько бронированных машин производства США со знаками различия, которые используют ВСУ. В другом три такие машины стреляют по российским пограничникам.

В Financial Times проанализировали фото и видео и пришли к выводу, что часть, хотя и не все опубликованные РДК фотографии машин были сделаны с российской стороны границы.

В российских провоенных телеграм-каналах также появилась фотография американского бронетранспортера MaxxPro, как утверждается, захваченного российскими силами. На снимке на машину нанесены буквы Z — символ российского вторжения в Украину. Минобороны РФ также опубликовало видео с разбитой военной техникой «с места уничтожения диверсионно-разведывательной группы ВСУ» в Белгородской области. Среди этих машин — техника американского производства, пишет газета.

Командир «Российского добровольческого корпуса» Денис Никитин подтвердил Financial Times, что бойцы формирования передвигались на американской технике. По его словам, речь идет как минимум о двух бронетранспортерах M1224 MaxxPro и нескольких армейских грузовых фургонах Humvee. Он отказался раскрыть, откуда РДК получил эту технику.

Как отмечает Financial Times, такие же машины США передали Украине в рамках военной помощи. Американские чиновники неоднократно подчеркивали, что не поощряют атаки украинских сил или их союзников на территории России с использованием американской техники, пишет газета.

В свою очередь, представители Государственного департамента и Министерства обороны США на брифингах 23 мая заявили, что пока относятся со скепсисом к сообщениям о том, что в рейде на территории Белгородской области использовалась американская военная техника.

В Госдепе повторили, что не поощряют атаки на территории России, но Украина сама решает, как проводить военные операции. В Пентагоне отметили, что на данный момент не разрешали Киеву передачу военного оборудования третьей стороне.

«Мы не давали согласия на какую-либо передачу техники, они [Украина] не просили о передаче техники так называемым военизированным организациям. Мы ввели некоторые очень строгие процедуры в смысле мониторинга конечного пользователя и успешно работаем с нашими украинскими партнерами на этом направлении», — добавил пресс-секретарь Пентагона Пэт Райдер.

В офисе президента Украины заявляли, что не имеют непосредственного отношения к событиям в Белгородской области, тогда как в военной разведке страны подтвердили, что «Свобода России» и РДК «тесно сотрудничают и взаимодействуют» с ведомством.

При этом представитель Главного управления разведки Минобороны Украины Андрей Черняк утверждает, что ГУР не снабжает легион «Свобода России» или РДК какой-либо техникой. По его словам, все западное вооружение, полученное ВСУ, остается «под жесточайшим контролем».