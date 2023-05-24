Никита Журавель на заседании в Центральном суде Волгограда, 22 мая

Центральный суд Волгограда 22 мая арестовал на два месяца 19-летнего местного жителя Никиту Журавеля по уголовному делу об оскорблении чувств верующих ( ). Он подозревается в публичном сожжении Корана на фоне мечети.

Как заявили в Следственном комитете, поводом для уголовного преследования стал ролик, который был снят не позднее 19 мая 2023 года в районе Соборной мечети на Поворинской улице в Волгограде и опубликован «на интернет-портале, подконтрольном ».

По утверждению следствия, на допросе Журавель рассказал, что сжег Коран по указанию спецслужб Украины за вознаграждение в 10 тысяч рублей и затем передал видеозапись сотруднику СБУ. Также он якобы сознался в видеосъемке военных объектов. Источник РИА Новости «в правоохранительном ведомстве» заявлял, что в провокации с Кораном «прослеживается непосредственное участие американских спецслужб».

Издание V1.ru рассказало, что Журавель является уроженцем Севастополя, в последние несколько лет он живет в Волгограде, учится в Волгоградском государственном социально-педагогическом университете и работает доставщиком еды. Видео сожжения Корана одним из первых опубликовал телеграм-канал «Утро Дагестана». Речь идет об 11-секундном ролике, на котором на фоне мечети видна рука предполагаемого автора видео и горящий Коран.

На заседании суда по мере пресечения Журавель раскаялся в содеянном. «Я действительно прошу прощения у всех мусульман, мой поступок был очень плохой, мне очень стыдно перед всеми мусульманами мира», — сказал он журналистам. Как указывал ТАСС, подозреваемый добавил, что совершил поступок ради материальной выгоды и не понимал, что делает.

По личному распоряжению главы Следственного комитета Александра Бастрыкина дело Никиты Журавеля передали для дальнейшего расследования в управление СК по Чечне. «Поводом для принятия решения об изменении территориальной подследственности послужил ряд оснований, в частности, многочисленные обращения жителей Чеченской Республики с просьбой признать их потерпевшими», — говорилось в пресс-релизе СК от 21 мая.

Министр национальной политики Чечни Ахмед Дудаев заявил, что суд над Журавелем также пройдет в республике. «Здесь его будут судить, здесь он будет отбывать наказание, поскольку он посягнул на чувства верующих мусульман. У нас здесь, я думаю, он найдет свое наказание в рамках закона», — цитирует его слова «Коммерсант».

23 мая власти Чечни отчитались о том, что в Грозном на митинге против сожжения Корана собрались около 60 тысяч человек. Участники акции возле Дома печати держали портреты Рамзана Кадырова, а также плакаты с лозунгами «Не трогать священное писание!», «Моя религия — моя жизнь». На митинге выступил председатель парламента Чечни Магомед Даудов, который заявил, что акции, оскорбляющие чувства верующих, финансируются спецслужбами Украины и стран Запада. Доказательств этому он не привел.

Вот что писал глава Чечни Рамзан Кадыров по поводу митинга:

Чеченцы и весь мусульманский мир не станут молча терпеть преступления по отношению к Исламу, которые организуются приспешниками сатанинского Запада и Европы. Организовав в Волгограде эту циничную провокацию, украинские спецслужбы и их западные покровители только укрепили наше желание громить прислужников иблиса — сатанистов и шайтанов. Запад хотел поссорить нас внутри России, а получилось наоборот — мы ненавидим его еще сильнее и эту злость ощутят на себе западные наемники.

Некоторые участники митинга признались журналистам «Кавказ. Реалии», что на акцию сгоняли студентов и работников бюджетных организаций.

Юристы, опрошенные изданием «Кавказский узел», заявили, что передача дела Никиты Журавеля из Волгограда в Чечню противоречит законодательству, а также создает угрозу жизни или применения пыток к подозреваемому.

Согласно статье 152 Уголовно-процессуального кодекса РФ, уголовные дела расследуются по месту совершения преступления, но могут быть переданы «по месту нахождения обвиняемого или большинства свидетелей в целях обеспечения его полноты, объективности и соблюдения процессуальных сроков».

Довод о том, что на Журавеля поступило много жалоб из Чечни, не является основанием для передачи дела в республику, заявила руководитель филиала северокавказского филиала «Команды против пыток» Екатерина Ванслова.

«Почему в Чечню именно, если на видео нет ни слова о Чечне? В Татарстане или Башкирии ислам является основной религией, но почему-то дело передается в Чечню. Такое решение об изменении территориальной подследственности не является законным и обоснованным и представляется произвольным, его необходимо обжаловать, — сказала правозащитница. — Человека отправляют в регион, где, исходя из обстоятельств данного дела и специфики региона, есть обоснованный риск применения пыток и даже риск для жизни Журавеля».