В Волгограде арестовали курьера, подозреваемого в сожжении Корана. Он извинился перед «всеми мусульманами мира»

Центральный суд Волгограда арестовал на два месяца местного жителя Никиту Журавеля, который подозревается в публичном сожжении Корана на фоне мечети, сообщает ТАСС.

19-летнего Журавеля, работающего курьером, задержали 21 мая по уголовному делу об оскорблении чувств верующих (часть 2 статьи 148 УК РФ, максимальное наказание — лишение свободы до трех лет).

Как сообщали в Следственном комитете, ролик, из-за которого задержали волгоградца, был снят не позднее 19 мая в районе Соборной мечети на Поворинской улице в Волгограде и опубликован «на интернет-портале, подконтрольном ».

По версии следствия, на допросе Журавель заявил, что сжег Коран «по указанию спецслужб Украины за вознаграждение 10 тысяч рублей» и передал запись акции сотруднику СБУ. Источник пропагандистского агентства РИА Новости заявлял, что в деле «прослеживается непосредственное участие американских спецслужб». По личному распоряжению главы СК Александра Бастрыкина дело в отношении Журавеля передали в следственное управление ведомства по Чечне.

На заседании суда Журавель раскаялся в содеянном. «Я действительно прошу прощения у всех мусульман, мой поступок был очень плохой, мне очень стыдно перед всеми мусульманами мира», — сказал он журналистам. Как добавил подозреваемый, на тот момент он не понимал, что делает, и совершил поступок ради материальной выгоды, указывает ТАСС.