«Не всех результатов удалось достичь». «Новая газета Европа» опубликовала рассказ участника рейда в Белгородскую область

«Новая газета Европа» опубликовала рассказ одно из участников рейда в Белгородскую область. Собеседник издания не стал называть свое имя или указывать, к какому формированию он относится (об участии в акции заявляли легион «Свобода России» и «Русский добровольческий корпус» (РДК)). Уточняется лишь, что он гражданин России.

Участник рейда, в частности, рассказал, что «сроки начала операции» были сорваны из-за плохой погоды и размытых дорог. «Многие машины увязли в грязи, и часть из них даже не смогли участвовать в дальнейших действиях», — заявил он, добавив, что всего до границы добрались «десяток машин и бронеавтомобилей» и около 150 человек.

«Никакого артобстрела из систем РСЗО «Ураган» со стороны Украины не происходило. Мы сами обработали пункт погранперехода «Грайворон» из минометов калибра 120 мм», — заявил собеседник «Новой газеты Европа». По его словам, погранпереход был хорошо укреплен, но, «когда мы под прикрытием танка пошли в атаку, все защитники разбежались». Один из бежавших погиб, попав, по словам участника рейда, «под горячую руку». Еще один пограничник, прятавшийся несколько часов в подвале, был взят в плен.

Он также подтвердил, что кадры, на которых видны два американских HMMWV, были сделана на месте — джипы провалились в окопы у КПП.

После захвата КПП мы начали рассредотачиваться по своим направлениям работы. Первая группа шла и предупреждала мирных жителей, чтобы те не выходили из домов и квартир. До райцентра они дошли стремительно. Когда проходила вторая волна, в числе которой был я, в селах не было ни души. Вымершие улицы.

По словам собеседника издания, российские силы «очухались» только через несколько часов, стали подтягивать свои части, артиллерию и авиацию и начали вести огонь, причем целью были «не только окраины, где находились бойцы РДК и легиона «Свобода России», но и здания, которые, как они предполагали, мы захватили, — отдел ФСБ, МВД, администрацию.

Участник рейда заявил, что среди его соратников были легкораненые, при этом, по словам очевидцев, было немало пострадавших среди гражданских. Среди российских военных, по его словам, есть существенные потери убитыми и раненым.

Серьезное сопротивление, по его словам, перешедшие границу встретили только в районном центре — Грайвороне. Именно его захват, заявил он, был первоначальной целью операции, но сроки начала операции из-за погоды и состояния дорог были сорваны на полдня, «и не всех результатов удалось достичь».

«Мы только учимся. Наша мощь растет. Будем совершенствоваться. Устраивать новые рейды, — сказал собеседник издания. — Если в этот раз пытались захватить райцентр, то в следующий раз можем попробовать и до областного города дойти».