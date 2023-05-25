МВД России объявило в розыск экономиста Константина Сонина. На него заведено дело о «фейках» про армию

Экономиста и профессора Чикагского университета Константина Сонина объявили в федеральный розыск в России. Данные об этом «Медиазона» обнаружила в базе МВД РФ.

В качестве основания для розыска в соответствующей карточке в базе МВД указана «статья УК». Какая, не уточняется.

В марте Следственный комитет России возбудил в отношении Сонина уголовное дело по статье о «фейках» про российскую армию. Ведомство напрямую не называло имя фигуранта дела, однако «Интерфакс» со ссылкой на данные «информированного источника» сообщил, что дело завели именно на Сонина. По данным ТАСС и агентства «Москва», его возбудили из-за трех постов в телеграм-канале Сонина.

Сонин предполагал, что поводом для дела стали его посты об убийстве мирных жителей Бучи или обстреле драмтеатра в Мариуполе. «То, в чем я обвиняюсь, — это абсолютно лживое обвинение. Конечно же, я не выкладывал никаких фейков, а выкладывал только факты, которые хорошо задокументированы. И это бессмысленно объяснять — суд будет фиктивным, и будет вынесен приговор», — говорил он.

Константин Сонин занимал пост проректора Высшей школы экономики, был научным руководителем факультета экономических наук и входил в состав Совета по науке при Минобрнауки РФ. Летом 2022 года Сонина уволили из ВШЭ. Сейчас он живет в США.