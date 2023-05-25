«Украинская правда»: беспилотники ВСУ повредили российский корабль «Иван Хурс». В Минобороны РФ заявляли о «безуспешной попытке» атаковать корабль

Разведывательный корабль «Иван Хурс», которых входит в состав Черноморского флота РФ, получил повреждения в результате атаки украинских морских дронов в акватории Черного моря, сообщает «Украинская правда» со ссылкой на источник в военных кругах.

«Не затонул, но попадание было, есть значительные повреждения корпуса и оборудования. Сейчас россияне поспешно ремонтируют», — заявил собеседник украинского издания.

25 мая в соцсетях, в том числе в неофициальном телеграм-канале украинских военных «Оперативный ВСУ», появилось 14-секундное видео атаки на российский корабль. Ролик был записан с одного из морских дронов.

На записи видно, как беспилотник приближается к российскому кораблю под встречным огнем. Далее идет склейка, а после нее кадры, как дрон подплывает вплотную к левому борту корабля, после чего видео обрывается.

Источник «Украинской правды» подтвердил подлинность видео. В свою очередь «Медуза» уверена, что в ролике запечатлен корабль «Иван Хурс». К такому же выводу пришли OSINT-аналитики.

Минобороны РФ заявляло, что утром 24 мая ВСУ «безуспешно пытались атаковать» тремя беспилотниками корабль «Иван Хурс», который выполнял задачи по обеспечению безопасности газопроводов «Турецкий поток» и «Голубой поток». Все они «были уничтожены огнем из штатного вооружения российского корабля», а «Иван Хурс» продолжил выполнение задач, сообщили в ведомстве.

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