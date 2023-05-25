Советник главы офиса президента Украины заявил, что контрнаступление ВСУ уже началось
Источник: RAI News
Украинские войска уже начали контрнаступление, заявил советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк в интервью программе Tg1 итальянского телеканала RAI.
«Контрнаступление продолжается уже несколько дней», — цитирует канал заявление Подоляка. Советник главы офиса президента Украины отметил, что фронт растянулся на 1,5 тысячи километров, но «отдельные операции уже начались».
Подоляк также в очередной раз заявил, что Украина не собирается использовать оружие, которое ей передают союзники, для ударов по России, а будет применять его только на «оккупированных РФ территориях, включая Крым и Донбасс».