Советник главы офиса президента Украины заявил, что контрнаступление ВСУ уже началось

Украинские войска уже начали контрнаступление, заявил советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк в интервью программе Tg1 итальянского телеканала RAI.

«Контрнаступление продолжается уже несколько дней», — цитирует канал заявление Подоляка. Советник главы офиса президента Украины отметил, что фронт растянулся на 1,5 тысячи километров, но «отдельные операции уже начались».

Подоляк также в очередной раз заявил, что Украина не собирается использовать оружие, которое ей передают союзники, для ударов по России, а будет применять его только на «оккупированных РФ территориях, включая Крым и Донбасс».

Читайте также

Контрнаступление украинских войск должно начаться со дня на день. Где будет нанесен главный удар? И сможет ли ему противостоять Россия? «Медуза» представляет четыре сценария развития событий

Читайте также

Контрнаступление украинских войск должно начаться со дня на день. Где будет нанесен главный удар? И сможет ли ему противостоять Россия? «Медуза» представляет четыре сценария развития событий