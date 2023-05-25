Евгений Пригожин объявил о начале вывода подразделений ЧВК Вагнера из Бахмута
Источник: Пресс-служба Пригожина
Пресс-служба Евгения Пригожина опубликовала видео, на котором основатель ЧВК Вагнера в Бахмуте объявляет о начале вывода наемников из города.
Пригожин говорит, что подразделения ЧВК Вагнера собираются полностью покинуть Бахмут к 1 июня и уступить место регулярным частям.
После выхода из Бахмута, следует из видео, подразделения ЧВК Вагнера собираются отдохнуть, заняться ремонтом техники и вербовкой новых наемников, а затем, как объявил Пригожин, «приступить к выполнению нового задания».