ФСБ отчиталась о задержании «диверсантов», планировавших подорвать опоры линий электропередач двух российских АЭС

Сотрудники ФСБ задержали участников «диверсионно-террористической группы», которая планировала подорвать более 30 опор высоковольтных линий электропередач Ленинградской и Калининской атомных электростанций, заявила российская спецслужба.

Как утверждается, диверсию готовили по заданию Службы внешней разведки Украины в канун празднования 78-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне. Подрыв ЛЭП «по замыслу украинских спецслужб привел бы к остановке ядерных реакторов, нарушению штатного режима работы АЭС и нанес серьезный экономический и репутационный ущерб Российской Федерации», говорится в сообщении ФСБ, которое цитирует «Интерфакс».

Диверсанты успели подорвать одну и заминировать еще четыре опоры ЛЭП на Ленинградской атомной станции, а также заложить взрывные устройства под семь опор Калининской АЭС, сообщили в спецслужбе.

По данным ФСБ, среди задержанных — граждане Украины Александр Майструк 1978 года рождения (псевдоним «Механик») и Эдуард Усатенко 1974 года рождения (псевдоним «Макс»), а также двое россиян-пособников. Кроме того, объявлен в розыск гражданин Украины и России Юрий Кищак 1963 года рождения (псевдоним «ЮБК»), находящийся сейчас в Бельгии.

Задержанные дали признательные показания, утверждают в спецслужбе. У подозреваемых изъяты 36,5 килограмма пластичного взрывчатого вещества «С-4», 61 электродетонатор иностранного производства, 38 электронных таймеров и 2 пистолета ПМ с боеприпасами.

В заявлении ФСБ говорится, что диверсанты незаконно проникли в Россию через российско-белорусскую границу в Псковской области, а взрывчатка и оружие была доставлена контрабандой в грузовом прицепе через Польшу, Литву и Беларусь.

Возбуждено уголовное дело о диверсии (часть 1 статьи 281 УК) и незаконном приобретении и хранении взрывчатых веществ (часть 1 статьи 222.1 УК), по которому подозреваемым может грозить до 20 лет лишения свободы.

Главные новости дня

Война Четыреста пятьдесят шестой день. Онлайн «Медузы»

Главные новости дня

Война Четыреста пятьдесят шестой день. Онлайн «Медузы»