ФСБ отчиталась о задержании «диверсантов», планировавших подорвать опоры линий электропередач двух российских АЭС
Сотрудники ФСБ задержали участников «диверсионно-террористической группы», которая планировала подорвать более 30 опор высоковольтных линий электропередач Ленинградской и Калининской атомных электростанций, заявила российская спецслужба.
Как утверждается, диверсию готовили по заданию Службы внешней разведки Украины в канун празднования 78-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне. Подрыв ЛЭП «по замыслу украинских спецслужб привел бы к остановке ядерных реакторов, нарушению штатного режима работы АЭС и нанес серьезный экономический и репутационный ущерб Российской Федерации», говорится в сообщении ФСБ, которое цитирует «Интерфакс».
Диверсанты успели подорвать одну и заминировать еще четыре опоры ЛЭП на Ленинградской атомной станции, а также заложить взрывные устройства под семь опор Калининской АЭС, сообщили в спецслужбе.
По данным ФСБ, среди задержанных — граждане Украины Александр Майструк 1978 года рождения (псевдоним «Механик») и Эдуард Усатенко 1974 года рождения (псевдоним «Макс»), а также двое россиян-пособников. Кроме того, объявлен в розыск гражданин Украины и России Юрий Кищак 1963 года рождения (псевдоним «ЮБК»), находящийся сейчас в Бельгии.
Задержанные дали признательные показания, утверждают в спецслужбе. У подозреваемых изъяты 36,5 килограмма пластичного взрывчатого вещества «С-4», 61 электродетонатор иностранного производства, 38 электронных таймеров и 2 пистолета ПМ с боеприпасами.
В заявлении ФСБ говорится, что диверсанты незаконно проникли в Россию через российско-белорусскую границу в Псковской области, а взрывчатка и оружие была доставлена контрабандой в грузовом прицепе через Польшу, Литву и Беларусь.
Возбуждено уголовное дело о диверсии (часть 1 статьи 281 УК) и незаконном приобретении и хранении взрывчатых веществ (часть 1 статьи 222.1 УК), по которому подозреваемым может грозить до 20 лет лишения свободы.