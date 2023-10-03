Уничтоженный автомобиль российской армии в нескольких километрах от поселка Андреевка, Донецкая область. 16 сентября 2023 года Alex Babenko / AP / Scanpix / LETA

Российские армия использует отряды «Шторм Z», воюющие на самых сложных участках фронта в Украине, как штрафные батальоны для провинившихся солдат, говорится в расследовании Reuters.

Отряды «Шторм Z» преимущественно формируются из бывших заключенных, однако также туда отправляют военных, пойманных на употреблении алкоголя или наркотиков, либо отказавшихся выполнять приказы. «Если коменданты ловят кого-то, от кого пахнет алкоголем, то его немедленно отправляют в „Шторм“», — рассказал журналистам один из российских военных.

По данным Reuters, каждый из таких отрядов насчитывает 100-150 человек. Сколько всего их сформировано, в публикации не уточняется. Эти отряды, подчиняющиеся непосредственно Минобороны РФ, как правило, несут самые большие потери. Один из собеседников журналистов, отправившийся воевать из колонии, рассказал, что из его подразделения, входящего в состав 237-го полка, уцелели только 15 человек, а остальные 120 были убиты или ранены в боях под Бахмутом в июне 2023 года.

Что еще известно об отрядах «Шторм»

Минобороны России сформировало из заключенных штурмовое подразделение «Шторм». Оно несет в Украине «катастрофические потери» — в том числе попадая под огонь по своим Главное из расследования CNN

Что еще известно об отрядах «Шторм»

Минобороны России сформировало из заключенных штурмовое подразделение «Шторм». Оно несет в Украине «катастрофические потери» — в том числе попадая под огонь по своим Главное из расследования CNN

«Штурмовики — это просто мясо», — заявил военный, который вопреки приказу командира оказал нескольким бойцам «Шторма» медицинскую помощь. В разговоре с агентством он отметил, что не знает, почему командир приказал оставить раненых, но, по его мнению, это говорит о том, что ценность бойцов «Шторма» для командования ниже, чем ценность солдат из подразделений регулярных войск.

В Conflict Intelligence Team также заявили, что Минобороны использует отряды «Шторм Z» в качестве «расходной» пехоты. «Бойцов отрядов „Шторм“ просто отправляют на самые опасные участники фронта, в обороне и наступлении», — добавили в CIT.

Reuters сравнивает отряды «Шторм Z» со штрафными батальонами времен Второй мировой войны, сформированными после того, как Иосиф Сталин подписал приказ № 227, более известный как . Согласно этому приказу были созданы не только штрафные батальоны, в которые отправляли нарушителей дисциплины, но и заградительные отряды , которые должны были расстреливать отступающих.

Первоначально вербовкой российских заключенных для участия в войне в Украине занималась ЧВК Вагнера. Из заключенных также формировали штурмовые подразделения, которые отправляли на наиболее сложные участки фронта (подробнее о тактике ЧВК можно почитать здесь).

Осенью 2022 года стало известно, что Минобороны России также начало вербовать заключенных, однако изначально ведомство ограничивалось колониями, в которых отбывают наказание бывшие сотрудники силовых структур.

В феврале 2023 года основатель ЧВК Вагнера Евгений Пригожин заявил, что его компания перестала вербовать заключенных. По данным СМИ, это произошло из-за того, что заключенных стали набирать по линии Минобороны — в отряды «Шторм».

Как появились отряды «Шторм»

Минобороны России — вслед за ЧВК Вагнера — начало вербовать заключенных на войну с Украиной Из них создают спецотряд «Шторм», куда войдут осужденные сотрудники силовых ведомств

Как появились отряды «Шторм»

Минобороны России — вслед за ЧВК Вагнера — начало вербовать заключенных на войну с Украиной Из них создают спецотряд «Шторм», куда войдут осужденные сотрудники силовых ведомств