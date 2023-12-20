Исполком Российского футбольного союза (РФС) проголосовал против вступления в Азиатскую конфедерацию футбола, объявил вице-президент РФС Ахмед Айдамиров.

«Никакой Азии, будем бороться за Европу. Россия — это Европа, мы победим. Решили, что в Азию не будем переходить, все поддержали решение единогласно», — цитирует Айдамирова ТАСС.

После начала полномасштабного вторжения войск РФ в Украину Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) и Международная федерация футбола отстранили РФС от участия в соревнованиях.

В конце ноября 2022 года президент Российского футбольного союза Александр Дюков заявил, что РФС рассматривает возможность перехода в Азиатскую конфедерацию футбола. Однако уже к концу 2022 года в РФС объявили, что собираются вести переговоры с УЕФА и другими организациями по поводу возвращения российских клубов и сборных к участию в турнирах, а обсуждение идеи перехода в Азиатскую конфедерацию футбола отложено.