Минобороны РФ посчитало «нецелесообразным» ограничивать срок службы мобилизованных одним годом
Минобороны России заявило, что срок военной службы мобилизованных закончится только после того, как президент РФ Владимир Путин подпишет указ о завершении «частичной мобилизации». Об этом говорится в ответе ведомства на запрос депутата петербургского заксобрания Бориса Вишневского.
Депутат предлагал ограничить срок службы мобилизованных одним годом.
«Установление иного срока военной службы граждан РФ, призванных в рамках частичной мобилизации, полагается нецелесообразным», — говорится в документе.
Вишневский рассказал, что в октябре к нему поступило коллективное обращение от жен мобилизованных из Северо-Западного федерального округа. Они просили внести изменения в законодательство и ограничить срок службы по мобилизации одним годом. Депутат обратился к министру обороны РФ Сергею Шойгу с просьбой поддержать это предложение.
Он напомнил, что сейчас призванные по мобилизации «служат фактически бессрочно».
В августе 2023 года появился телеграм-канал «Путь домой», который, как утверждается, ведут родственники российских мобилизованных, требующие возвращения своих близких с войны в Украине. Вскоре там появился манифест от лица жен мобилизованных, в котором говорилось, что они готовы поддержать любого, кто вернет их близких домой.
Так называемая «частичная мобилизация» была объявлена в России в конце сентября 2022 года. В начале ноября власти РФ заявили, что призыв по мобилизации завершен. При этом Владимир Путин не подписал соответствующий указ.
В ходе прямой линии 14 декабря Путин заявил, что «на сегодняшний день» необходимости в новой волне мобилизации нет.