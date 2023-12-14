Путин пообещал, что в России не будет второй волны мобилизации

Владимир Путин заявил, что в России не будет второй волны мобилизации.

«Зачем мобилизация? Такой необходимости нет», — сказал он в ходе прямой линии.

По словам президента, сейчас на войне в Украине находятся 244 тысячи военнослужащих. Кроме того, еще 486 тысяч добровольцев подписали контракт с Минобороны РФ.

У нас прошла «частичная мобилизация», мы призвали 300 тысяч человек. Было много иронии на этот счет, прилепили им название «мобики». Отлично воюют ребята, 14 героев России, не говоря о других орденах. Сейчас 244 тысячи находятся в зоне боевых действий. Среди них оказалось много хороших специалистов. 41 тысяча уволены в связи с достижением предельного возраста, по здоровью и так далее.

После этого мы начали кампанию по привлечению людей на подписание контракта. На вчерашний вечер набраны 486 тысяч добровольцев, полторы тысячи ежедневно, и поток наших мужчин, которые готовы защищать интересы родины с оружием в руках, не сокращается.

Так называемая частичная мобилизация была объявлена в России в конце сентября 2022 года. В начале ноября власти РФ заявили, что призыв по мобилизации завершен, но юридически это так и не было оформлено. Президент не подписывал указ о завершении мобилизации. После этого неоднократно появлялись сообщения, что власти могут начать «вторую волну» мобилизации. В Кремле это отрицали. Точно так же раньше власти говорили, что не будет ни войны, ни «частичной мобилизации».

Мы смотрим прямую линию за вас

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Мы смотрим прямую линию за вас

Путин впервые с начала войны проводит прямую линию. Мы как обычно смотрим ее за вас