Путин впервые с начала войны проводит прямую линию. Мы как обычно смотрим ее за вас
Где смотреть прямую линию с Владимиром Путиным:
- в эфире федеральных каналов;
- в официальном сообществе ВК;
- на ютьюбе — например, в канале «Комсомольской правды» или RTVI;
- текстовую трансляцию с мероприятия ведет «Московский комсомолец».
Объединенным прямой линии и большой пресс-конференции дали собственное название — «Итоги года с Владимиром Путиным».
Предыдущая большая пресс-конференция Путина, состоявшаяся в декабре 2021 года, продолжалась 3 часа 56 минут. Прямая линия тогда прошла отдельно — в июне. Скорее всего, в этот раз Путин будет выступать также около 4 часов.
Трансляция в ютьюбе «Комсомольской правды» началась чуть заранее, и там уже слышно, как кто-то кашляет. «МК» отмечает: «Зал в этот раз совсем небольшой, а дистанция между столом, за которым будет сидеть Владимир Путин, и первым рядом в зале всего несколько метров. Кстати, рассадка в этот раз очень плотная, как в доковидные времена».
Вероятно, присутствующих в зале не заставляли проходить карантин — в зале их «дезинфицировали ионами серебра», а за день до пресс-конференции всех заставили сдавать тесты на грипп и ковид.
Модераторами будут пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, а также ведущая Первого канала Екатерина Березовская и журналист «России 1» Павел Зарубин. Вопросы граждан и журналистов будут чередоваться.
Всего, по данным ТАСС, Путину прислали около двух миллионов вопросов.
Вопросы, на которые Путин будет отвечать, разумеется, отбирают заранее. Вот что обычно спрашивают у президента РФ.
Корреспондент «МК» рассказывает, что на пресс-конференцию приехали в том числе журналисты из аннексированных Россией регионов: «Есть корреспонденты и из новых регионов. В беседе с коллегами журналисты из Мариуполя признались, что за год город изменился».
Вот что сказала журналистка одного из Мариупольских изданий «МК»: «У нас никогда не было таких дорог, школы, детские садики очень крутые. Мне 21 год, но я хочу в детский садик».
К слову о школах:
Студия, откуда Путин будет отвечать на вопросы, находится в Гостином дворе. Из-за прямой линии движение в центре Москвы ограничили еще с полуночи.
Телеканалы отводят на прямые линии с Путиным три часа эфирного времени, однако президент, как правило, общается с гражданами дольше.
Самой продолжительной стала прямая линия 2013 года — 4 часа 47 минут. В последующие годы Путин все-таки отвечал на вопросы меньше четырех часов.
Прямую линию обычно проводили в июне, а большую пресс-конференцию — в декабре.
Однако в 2020 году, во время пандемии ковида, оба мероприятия одновременно провели в декабре, отдельной прямой линии в июне тогда не было. В 2021 году вернулись к обычной схеме — «прямая линия» прошла в июне, а большая пресс-конференция в декабре.
В 2022 году на фоне полномасштабного вторжения войск РФ в Украину оба мероприятия были отменены.
Здравствуйте! Сегодня президент РФ Владимир Путин проводит очередную прямую линию, в ходе которой отвечает на вопросы жителей России. На этот раз прямая линия совмещена с так называемой большой пресс-конференцией Путина, во время которой вопросы президенту задают журналисты.