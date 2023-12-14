Путин впервые с начала войны проводит прямую линию. Мы как обычно смотрим ее за вас

Трансляция в ютьюбе «Комсомольской правды» началась чуть заранее, и там уже слышно, как кто-то кашляет. «МК» отмечает: «Зал в этот раз совсем небольшой, а дистанция между столом, за которым будет сидеть Владимир Путин, и первым рядом в зале всего несколько метров. Кстати, рассадка в этот раз очень плотная, как в доковидные времена».

Вероятно, присутствующих в зале не заставляли проходить карантин — в зале их «дезинфицировали ионами серебра», а за день до пресс-конференции всех заставили сдавать тесты на грипп и ковид.