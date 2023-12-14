Президент России Владимир Путин в ходе своей пресс-конференции выразил мнение, что западная помощь Украине скоро прекратится.

По мнению Путина, экономика самой Украины сейчас ничего не производит, и украинцам «все привозят на халяву», но «халява заканчивается».

Путин также сказал, что война в Украине будет закончена, когда Россия достигнет своих целей. По его словам, этими целями являются «денацификация», «демилитаризация» и нейтральный статус Украины.

По мнению Путина, Украине нужна «денацификация», потому что Степан Бандера — национальный герой Украины, и потому что президент Владимир Зеленский «стоя аплодирует офицеру СС».

Читайте также

Путин впервые с начала войны проводит прямую линию. Мы как обычно смотрим ее за вас

Читайте также

Путин впервые с начала войны проводит прямую линию. Мы как обычно смотрим ее за вас