В парламент Канады во время визита Зеленского пригласили украинского ветерана Второй мировой войны. Оказалось, он служил в СС Еврейские организации, Польша и Россия возмутились «чествованием нациста»

Ярослав Гунька (справа) на заседании палаты общин Канады в Оттаве. 22 сентября 2023 года Patrick Doyle / The Canadian Press / Scanpix / LETA

Спикер Канады Энтони Рота извинился за приглашение в парламент украинского ветерана Второй мировой войны, который, как оказалось, служил в нацистском подразделении. Об этом говорится в заявлении политика (копия в кэше).

22 сентября во время визита президента Украины Владимира Зеленского в Канаду Рота пригласил на заседание палаты общин 98-летнего Ярослава Гуньку. После выступления украинского лидера спикер представил Гуньку как «украинско-канадского ветерана Второй мировой войны, который боролся за независимость Украины и против русских», назвав его также «украинским и канадским героем». Зал, в котором находились Зеленский, его супруга Елена, а также премьер-министр Канады Джастин Трюдо, приветствовал Гуньку аплодисментами.

CBC News: The National

24 сентября две канадские еврейские организации — Друзья Центра Симона Визенталя (FSWC) и Центр по делам евреев и Израиля (CIJA) — осудили чествование Гуньки в парламенте Канады. В FSWC заявили, что Гунька служил в нацистском подразделении, которое причастно к массовым убийствам и геноциду евреев. По данным организации, он входил в 14-ю гренадерскую дивизию Ваффен-СС, также известную как . В еврейских организациях потребовали объяснений и извинений, возмутившись тем, что канадский парламент стоя аплодировал Гуньке.

В ночь на 25 сентября Рота принес извинения. Спикер палаты общин отметил, что после его приветственной речи в адрес украинца ему стали известны новые подробности его биографии и теперь он сожалеет о случившемся. О том, что именно Рота узнал об украинце, в заявлении не уточняется. Также в нем ни разу не упоминается имя Гуньки.

В своем заявлении парламентарий подчеркнул, что приглашение украинца в парламент «полностью его инициатива» и ни его коллеги, ни члены украинской делегации не знали о его намерениях. Рота принес «глубочайшие извинения» еврейским общинам в Канаде и по всему миру.

«Мы ценим принесенные извинения. Надлежащая проверка необходима, чтобы гарантировать, что такой неприемлемый инцидент не повторится снова», — ответили в CIJA на заявления спикера. Ярослав Гунька случившееся не комментировал.

Слева направо: Елена Зеленская, Владимир Зеленский и Джастин Трюдо приветствуют Ярослава Гуньку в палате общин Канады. 22 сентября 2023 года Patrick Doyle / The Canadian Press / Scanpix / LETA

Канадская оппозиция возложила ответственность за чествование Гуньки в парламенте и на главу правительства Джастина Трюдо. Консерватор Пьер Пуальевр заявил, что только у сотрудников офиса Трюдо была возможность проверить прошлое украинца перед тем, как допустить его в парламент. Пуальевр потребовал, чтобы Трюдо лично принес извинения за инцидент. В офисе канадского премьера в ответ на обвинения сообщили, что решение пригласить Гуньку принимал Рота, а парламент и канцелярия спикера палаты общин не зависят от премьер-министра и его офиса.

Извинений за инцидент в канадском парламенте потребовал посол Польши в Канаде Витольд Дзельский. «Руководство Канады и Украины 22 сентября в палате общин аплодировали члену дивизии СС „Галичина“, печально известного военного украинского формирования времен Второй мировой войны, которое несет ответственность за убийство тысяч поляков и евреев. Польша, лучший союзник Украины, никогда не согласится обелять таких преступников! Как посол Польши в Канаде я ожидаю извинений», — написал он в соцсети Х.

Посол России в Оттаве Олег Степанов заявил, что не считает приглашение Гуньки в канадский парламент ошибкой. «Это просто следствие безнаказанности бывших нацистских преступников, безнаказанности деятельности канадского украинского конгресса, который состоит из детей и внуков, в большинстве своем потомков вот этих самых нацистских приспешников, карателей, эсэсовцев», — сказал Степанов российскому пропагандистскому РИА Новости. Саму Канаду он назвал «гнездом для нацистских преступников», а политику кабинета Трюдо — «олицетворением неолиберального фашизма». Посольство РФ потребует от властей Канады объяснений случившегося.

В Кремле назвали инцидент в канадском парламенте «возмутительной неряшливостью памяти», а также использовали случившееся для оправдания полномасштабного вторжения в Украину.

«Подобная неряшливость в этой памяти возмутительна. Мы знаем, что многие западные страны, в том числе и Канада, вырастили молодое поколение, которое не знает, кто с кем воевал и что произошло во время Второй мировой войны. И они ничего не знают об угрозе фашизма. Это чревато тем, что фашизм будет проявляться то там, то сям. И мы сейчас видим, как он практически пытается встать на ноги в центре Европы, на Украине. С чем мы и ведем непримиримую борьбу», — прокомментировал скандал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

Представители российских властей также стали использовать инцидент на международных площадках, отмечает «Русская служба Би-би-си». Например, в Международном суде ООН в Гааге в ходе слушаний Украины против России представитель МИД РФ Мария Заболоцкая, говоря о «нацистских корнях киевского режима», вспомнила об овациях «человеку, который служил в печально известных нацистских воинских подразделениях».

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