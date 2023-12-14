Путин начал прямую линию с рассказа об успехах российской экономики

Рост российского внутреннего валового продукта по итогам 2023 года ожидается в 3,5%. Об этом объявил Владимир Путин в начале «прямой линии».

По словам президента РФ, российская экономика отыграла падение прошлого года и сделала серьезный шаг вперед.

При этом Путин отметил, что в стране подросла инфляция, по итогам года «ожидается 7,5–8%, но ЦБ и правительство принимают меры».

Уровень безработицы в России, по словам Путина, составил 2,9%. «Такого никогда не было в истории России, это очень хороший показатель состояния экономики», сказал Путин.

Что на самом деле происходит с экономикой Российской экономике предсказывают бурный рост по итогам года. Но обеспечивает его в первую очередь финансирование военной машины — и это создает огромные риски для будущего

14 декабря Владимир Путин проводит первую с начала полномасштабного вторжения войск РФ в Украину «прямую линию». В 2022-м ежегодное традиционное мероприятие не состоялось. В нынешнем году оно проходит под названием «Итоги года с Владимиром Путиным». В этот раз «прямая линия» объединена с большой пресс-конференцией Путина, на которой вопросы президенту РФ задают журналисты.

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