Война Шестьсот шестьдесят четвертый день. Онлайн «Медузы»

«Ситуация сложная». Глава Сухопутных войск ВСУ заявил о преимуществе российских войск на восточном участке фронта в вооружении и численности

Российские войска продолжают попытки наступления на купянском, лиманском и бахмутском направлениях, сообщил глава Сухопутных войск ВСУ Александр Сырский, командующий войсками на восточном участке фронта, в своем телеграм-канале.

На этих направлениях, по словам Сырского, «ситуация сложная». «Нам приходится воевать в условиях превосходства врага как в вооружении, так и в количестве личного состава», — заявил он. При этом Сырский подчеркнул, что «на всех трех направлениях наши войска держат оборону и уничтожают врага».

По словам командующего восточным участком фронта, войска РФ несут большие потери, которые пополняют за счет резервов штурмовых батальонов, сформированных из бывших заключенных.

ВСУ же, особо отметил Сырский, пытаются добиваться успеха «путем продуманного планирования боевых действий и эффективного использования артиллерии, минометов, ударных дронов и стрелкового вооружения». По его словам, у украинских военных минимизация потерь всегда в приоритете при планировании операций.