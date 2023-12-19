Война Шестьсот шестьдесят четвертый день. Онлайн «Медузы»
Медуза» с 24 февраля 2022 года следит за российским вторжением в Украину в прямом эфире. Хронику событий 18 декабря читайте здесь.
Главные новости:
- В Брянской области были сбиты три беспилотника.
- Компания Bosch находится на финальной стадии переговоров о продаже своих российских активов турецкому инвестиционному фонду.
- Командующий группировки войск «Таврия» Александр Тарнавский заявил, что ВСУ сокращают военные операции на передовой из-за нехватки артиллерийских снарядов.
- Глава Сухопутных войск ВСУ Александр Сырский заявил, что у российских войск на восточном участке фронта есть преимущество в вооружении и численности.
Брифинг Минобороны РФ. Главное:
- На купянском направлении российские военные отразили восемь атак в районе Синьковки Харьковской области.
- На красно-лиманском направлении ВС РФ отразили пять атак в районах населенных пунктов Червоная Диброва и Петровское Луганской области.
- На донецком направлении российские войска отразили три атаки в районе Марьинки Донецкой области.
- На южно-донецком направлении ВС РФ отразили атаку в районе Новомихайловки Донецкой области.
- На запорожском направлении российские войска отразили атаку в районе Работино Запорожской области.
- Авиацией, дронами, ракетными войсками и артиллерией поражены склад боеприпасов, радиолокационная станция ПВО «Пеликан», а также живая сила и военная техника ВСУ в 112-ти районах.
- За сутки средства ПВО сбили шесть украинских беспилотников в Запорожской области.
Пожалуйста, относитесь с осторожностью к заявлениям непосредственных участников конфликта о собственных успехах и потерях противника на поле боя.
«Ситуация сложная». Глава Сухопутных войск ВСУ заявил о преимуществе российских войск на восточном участке фронта в вооружении и численности
Российские войска продолжают попытки наступления на купянском, лиманском и бахмутском направлениях, сообщил глава Сухопутных войск ВСУ Александр Сырский, командующий войсками на восточном участке фронта, в своем телеграм-канале.
На этих направлениях, по словам Сырского, «ситуация сложная». «Нам приходится воевать в условиях превосходства врага как в вооружении, так и в количестве личного состава», — заявил он. При этом Сырский подчеркнул, что «на всех трех направлениях наши войска держат оборону и уничтожают врага».
По словам командующего восточным участком фронта, войска РФ несут большие потери, которые пополняют за счет резервов штурмовых батальонов, сформированных из бывших заключенных.
ВСУ же, особо отметил Сырский, пытаются добиваться успеха «путем продуманного планирования боевых действий и эффективного использования артиллерии, минометов, ударных дронов и стрелкового вооружения». По его словам, у украинских военных минимизация потерь всегда в приоритете при планировании операций.
- Александр Сырский 10 декабря сообщал, что российские войска наступают по всему восточному фронту, несмотря на большие, по его словам, потери людей и техники.
- В утренней сводке Генштаба ВСУ за 19 декабря говорится о 105 боестолкновениях, произошедших за сутки.
- Сообщения о том, что российские войска пытаются активизировать наступление, поступают от украинских военных на фоне обсуждения очередного пакета американской военной помощи, финансирование которого до сих пор не может одобрить конгресс.
В Калужской области был сбит украинский беспилотник, заявило Минобороны РФ.
Согласно ведомству, силы ПВО сбили дрон в районе 11:10. Других подробностей в Минобороны не привели. Местные власти произошедшее пока не комментировали.
Украина наращивает производство беспилотников, чтобы «компенсировать нехватку артиллерийских снарядов», заявил в комментарии «Би-би-си» замминистра обороны Украины Иван Гаврилюк.
По его словам, Украина также наращивает собственное производство боеприпасов «почти на всю дальность действия» для своего оружия советского производства.
Кроме того, руководство Украины рассчитывает, что оборонную промышленность страны удастся простимулировать за счет совместного производства боеприпасов с западными компаниями на украинской территории, добавил замминистра. Он отметил, что именно этому вопросу были посвящены переговоры с американскими компаниями во время последнего визита президента Украины Владимира Зеленского в США.
Гаврилюк также добавил, что Украина не может сравниться с Россией в плане ресурсов и рабочей силы, поэтому руководство страны рассчитывает добиться технологического превосходства.
- Ранее командующий группировки войск «Таврия» Александр Тарнавский заявил агентству Reuters, что украинские войска были вынуждены сократить некоторые военные операции из-за нехватки артиллерийских снарядов.
Минобороны РФ заявило, что в Брянской области был сбит очередной беспилотник.
«Дежурными средствами ПВО третий за сегодняшнее утро украинский БПЛА уничтожен над территорией Брянской области», — пишет пресс-служба ведомства.
В Минобороны уточнили, что последний беспилотник был сбит в районе 10:20.
Ранее о трех сбитых БПЛА сообщал губернатор Брянской области Александр Богомаз. По его данным, в результате этих атак никто не пострадал.
«Коммерсант»: российские заводы Bosch продадут турецкому инвестиционному фонду
Компания Bosch ведет переговоры о продаже своих российских заводов по производству бытовой техники с инвестиционным фондом из Турции Can Holding, сообщает «Коммерсант». По данным издания, переговоры находятся в финальной стадии.
Как напоминает издание, ранее основным претендентом на российские заводы Bosch был китайский концерн Hisense. Однако учредитель производителя бытовой техники Jackyʼs Гусейн Иманов рассказал газете, что китайская компания вышла из переговоров после того, как турецкий инвестфонд «предложил вдвое больше».
Источник «Коммерсанта», знакомый с ходом переговоров, рассказал, что Can Holding планирует начать в РФ производство холодильников, стиральных машин и встраиваемой техники под собственными брендами (Awox, Seikon, Telefox и Energia и другие), а также предоставлять производственные мощности другим компаниям.
Все условия готовящейся сделки неизвестны, но, по данным источника издания, соглашение не предусматривает обратного выкупа Bosch своих активов. Собеседники газеты также отметили, что Bosch последовательно уходит с российского рынка, выполняя как свои обязательства по сервисной поддержке, так и перед сотрудниками, которым перед увольнением выплатили годовой оклад.
- После начала полномасштабного вторжения войск РФ в Украину многие международные компании объявили о сокращении присутствия в России или полном уходе с российского рынка.
- Российское подразделение Bosch — ООО «БСХ Бытовые приборы» — работало с 1994 года. На заводах компании в России выпускалось около одного миллиона холодильников и стиральных машин в год. Кроме того, компания занималась сервисными услугами для бытовой техники Bosch, Siemens, Gaggenau и Neff.
Минобороны РФ заявило, что в Брянской области был сбит второй за утро беспилотник. По данным ведомства, силы ПВО сбили БПЛА в районе 10:00.
В то же время губернатор региона Александр Богомаз заявил, что за утро 19 декабря были сбиты три беспилотника. По его словам, во всех случаях обошлось без пострадавших и разрушений.
Украина сокращает операции на фронте из-за нехватки снарядов
Украинские военные на передовой вынуждены сокращать военные операции из-за нехватки артиллерийских снарядов, вызванной недостаточной помощью западных союзников, сообщил Reuters командующий оперативно-стратегической группировкой войск «Таврия» Александр Тарнавский.
По словам командующего, проблемы с боеприпасами, особенно постсоветскими снарядами калибра 122 и 152 миллиметра, ощущаются по всей линии фронта. «Тех объемов, которые мы имеем сегодня, недостаточно, учитывая наши потребности. Поэтому мы перераспределяем снаряды и перепланируем задачи, которые ставили перед собой, сокращая их», — заявил он.
Тарнавский также уточнил, что на юго-восточном фронте ВСУ перешли к обороне на одних участках, но пытаются наступать на других. Помимо этого, военный отметил, что ВСУ продолжают подготовку резервов для «дальнейших широкомасштабных действий». Кроме того, Тарнавский заявил, что российские военные также испытывают проблемы с боеприпасами. С чем связаны эти проблемы, он не пояснил.
Reuters напоминает, что Тарнавский руководил контрнаступлением, в результате которого российские войска были вынуждены уйти из Херсона в ноябре 2022 года. Сейчас он курирует оборону Авдеевки, которую пытается захватить Россия.
По словам Тарнавского, «атаки ведутся постоянно», ситуация в городе меняется «каждый день и каждую ночь», противник использует различную тактику. Он также признал, что российской армии удалось добиться «частичного успеха на некоторых участках на глубине около 1,5-2 километра», в том числе за счет превосходящей численности. Тем не менее командующий подчеркнул, что ВСУ «прочно удерживают линию [обороны]».
Украинские военные буксируют внедорожник, застрявший на линии фронта в Запорожской области. 18 декабря 2023 года
Глава Запорожской областной администрации Юрий Малашко заявил, что за прошедшие сутки российские войска нанесли 84 удара по 22 населенным пунктам области.
В частности, российские войска обстреляли из РСЗО Малые Щербаки, а также совершили девять «БПЛА-атак» по Новодаровке, Чаривному, Червоному, Малиновке, Малой Токмачке, Луговскому и Работино.
Кроме того, 74 артиллерийским ударам подверглись прифронтовые населенные пункты области, в том числе Гуляйполе, Орехов, Новоандреевка, Новоданиловка, Белогорье, Преображенка, Левадное, Каменское и другие.
По словам Малашко, в результате этих обстрелов никто не пострадал.
Минобороны РФ заявило, что утром 19 декабря в Брянской области был сбит украинский беспилотник.
По данным ведомства, беспилотник самолетного типа был сбит средствами ПВО в районе 9:20. Других подробностей атаки в Минобороны не сообщили.
В свою очередь губернатор области Александр Богомаз заявил, что пострадавших и разрушений в результате атаки нет.
Суд в России может признать вас виновным в «дискредитации» армии на основании данных, незаконно добытых полицией через бот для «пробива». Как от этого защититься?
Журналист-расследователь Андрей Захаров рассказал о деле, в котором житель одного из российских регионов был признан виновным в «дискредитации» армии РФ из-за комментария в телеграме. Авторство комментария полиция установила в том числе с помощью бота для незаконного «пробива» личных данных — и суд такое «доказательство» не смутило.
Боты для «пробива» действительно чрезвычайно опасный инструмент деанонимизации пользователей телеграма. Так что прежде чем написать комментарий, который российские власти могут трактовать как нарушение закона, стоит озаботиться своей цифровой безопасностью внутри мессенджера.
О том, какие меры можно предпринять, чтобы полиции стало сложнее связать ваш аккаунт с вашим номером телефона или другими персональными данными, читайте в нашем материале.
В Россию вернулся ребенок, который находился в Украине с 2019 года
В ночь на 19 декабря девятилетний мальчик, который с 2019 года жил в Украине, встретился с матерью в московском аэропорту Внуково, сообщает ТАСС.
Как пояснят агентство, ранее мальчик жил с родителями в Ярославской области. В 2019 году его отец погиб, после чего мать отвезла ребенка к бабушке в Винницкую область. Из-за запрета на въезд российских граждан в Украину мать не могла самостоятельно забрать ребенка, пишет ТАСС.
Возвращение мальчика было организовано при посредничестве Катара и содействии уполномоченного при президенте России по правам ребенка Марии Львовой-Беловой, уточняет агентство.
- По данным проекта «Дети войны», в Украине с начала войны было зафиксировано около 19 с половиной тысяч случаев принудительной депортации несовершеннолетних. Вернуть в Украину удалось только 387 детей.
- 17 марта Международный уголовный суд в Гааге выдал ордер на арест президента России Владимира Путина и уполномоченной по правам ребенка Марии Львовой-Беловой по подозрению в незаконной депортации детей с оккупированных территорий Украины в Россию.
Глава Харьковской областной администрации Олег Синегубов сообщил, что за прошедшие сутки более 20 населенных пунктов области подверглись артиллерийским и минометным обстрелам.
В частности, российским обстрелам подверглись Бологовка, Строевка, Каменка, Тополи, Двуречная, Синьковка, Петропавловка, Ивановка, Ковалевка и Берестовое.
В результате обстрела Купянска были повреждены частные дома. Также ранения получил местный житель 1971 года рождения. Его госпитализировали в состоянии средней тяжести.
В ночь на 19 декабря украинские силы ПВО сбили два ударных беспилотника типа «Шахед» в Хмельницкой области, сообщило командование Воздушных сил ВСУ.
Военные уточнили, что дроны были запущены из Приморско-Ахтарска. Другие подробности атаки не сообщаются.
Глава Херсонской областной администрации Александр Прокудин заявил, что за прошедшие сутки российские войска совершили 79 обстрелов региона.
По его данным, обстрелы велись из минометов, артиллерии, «Градов», танков, авиации и дронов. Всего российские войска выпустили по региону 495 снарядов.
Под обстрелы попали жилые кварталы населенных пунктов области, а также частное предприятие в Херсоне. По словам Прокудина, в результате российских обстрелов за минувшие сутки погиб один человек.
Утренняя сводка Генштаба ВСУ. Главное:
- За сутки произошло 105 боевых столкновений.
- Российские войска нанесли один ракетный удар и шесть авиационных ударов, а также совершили 62 обстрела из реактивных систем залпового огня по позициям украинских сил и населенным пунктам.
- Под артиллерийским огнем оказались более 140 населенных пунктов Черниговской, Сумской, Харьковской, Луганской, Донецкой, Запорожской, Херсонской и Николаевской областей.
- На купянском направлении ВСУ отбили пять атак в районах Синьковки и Петропавловки Харьковской области.
- На лиманском направлении украинские военные отразили десять атак в районах Макеевки Луганской области, а также Тернов и Спорного Донецкой области.
- На бахмутском направлении украинские военные отбили 21 атаку в районах Богдановки, Клещеевки и Андреевки Донецкой области.
- На авдеевском направлении ВСУ отразили 11 атак в районе Авдеевки и 13 атак возле Северного, Тоненького, Первомайского и Невельского Донецкой области.
- На марьинском направлении украинские военные отразили 13 атак в районе Новомихайловки Донецкой области.
- На запорожском направлении ВСУ отразили 17 атак в районах Новопокровки и Работино Запорожской области.
- На мелитопольском направлении украинские военные продолжают активными действиями наносить урон живой силе и технике российской армии.
- На херсонском направлении ВСУ продолжают удерживать плацдарм на левом берегу Днепра.
- Подразделения украинских ракетных войск поразили два района дистанционного минирования и одно артиллерийское средство.
Пожалуйста, относитесь с осторожностью к заявлениям непосредственных участников конфликта о собственных успехах и потерях противника на поле боя.
Здравствуйте! Начинается 664-й день полномасштабного вторжения России в Украину. В этой трансляции мы продолжим следить за главными событиями, связанными с войной. Спасибо, что читаете нас.