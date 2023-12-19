МВД России объявило в розыск главного редактора «Псковской губернии» Дениса Камалягина 

Российское МВД объявило в розыск главного редактора «Псковской губернии» Дениса Камалягина, уехавшего из страны, пишет «Медиазона». В карточке Камалягина указано, что он разыскивается в рамках уголовного дела, но не уточняется, какого.

В ноябре стало известно, что Камалягин стал фигурантом уголовного дела о «дискредитации» армии (статья 280.3 УК). 14 декабря суд заочно избрал ему меру пресечения в виде подписки о невыезде.

Поводом для уголовного дела стало видео в ютьюб-канале «Псковской губернии» о ракетном ударе российской армии по девятиэтажному жилому дому в Умани 28 апреля 2023 года.

Ранее на Камалягина составляли административный протокол о «дискредитации» российской армии и штрафовали на 35 тысяч рублей.

Камалягин, объявленный в 2020 году «иностранным агентом», покинул Россию в марте 2022 года после обысков по делу о клевете на губернатора Псковской области Михаила Ведерникова, напоминает «Медиазона».