Шойгу публично отчитался перед Путиным о том, что «российская армия — самая боеспособная в мире» Что сказал министр обороны РФ — и что об этом думает наш отдел «Разбор»
Что сказал Сергей Шойгу, отчитываясь перед Владимиром Путиным
В ходе наступления, подготовленного зарубежными кураторами, ВСУ не смогли ничего добиться и понесли колоссальные потери. С начала СВО Украина потеряла 383 тысячи военных. Мы убили 1427 наемников из Польши, 466 из США, 344 из Великобритании.
Мы предприняли беспрецедентные шаги по перевооружению армии. В четыре раза нарастили мощности ВПК, увеличили выпуск танков в 5,6 раза, беспилотников в 16,8 раза, артиллерийских боеприпасов — в 17,5 раза. Войска всем обеспечены. Раньше вооружения разрабатывались 5-8 лет, а сейчас 4-7 месяцев. Такого не было со времен Великой Отечественной войны.
Российская техника показала превосходство над аналогами стран НАТО. Кратно улучшена выживаемость раненых, 98% из них выписываются с выздоровлением. Российские военные проявляют храбрость: 320 тысяч получили награды, 272 — звания Героя. СВО сплотила армию и народ. Ежедневно полторы тысячи человек подписывают контракты, в семь раз увеличилось число иностранных добровольцев, которые хотят быть на стороне правды.
СВО показала, что РФ способна реагировать на действия любого современного противника. Российская армия является самой подготовленной и боеспособной в мире. У нее самое передовое вооружение, проверенное в бою. Численность ВС вскоре будет доведена до полутора миллионов.
Наши задачи на 2024 год: продолжать СВО до полного выполнения целей, обеспечить сохранение мира в Сирии и Карабахе, завершить постановку «Сармата» на дежурство, довести численность контрактников до 745 тысяч человек. Курс на поступательное развитие армии и повышение ее возможностей будет продолжен.
Комментарий отдела «Разбор»
Шойгу прав в одном — российская армия за 20 месяцев войны приобрела большой опыт, правда, в основном, негативный. Выяснилось, что ВС РФ не могут достичь поставленных перед ними целей в наступлении (против сильного противника). За 2023 год армия провела несколько наступательных операций, ни одна из которых не завершилась успехом. Единственный относительный успех — захват Бахмута, Соледара и их окрестностей — достигнут силами в основном конкурентов вооруженных сил из ЧВК Вагнера.
- Главной проблемой, которую российское командование не может решить до сих пор, остается неспособность авиации установить господство в небе Украины. При этом они имеют дело с уступающими на порядок в численности ВВС (но с сильной ПВО). Из немощи авиации вытекает неспособность войск прорвать оборону противника на всю глубину и вести маневренные действия. ВКС РФ уменьшились численно: за время войны они потеряли около сотни самолетов, причем более 30 — современных (это только доказанные видео- и фото-свидетельствами потери), а получили от промышленности единицы (или малые десятки) боевых машин.
- Уменьшилось — и продолжает уменьшаться — численность и многих других видов техники. Так, в 2023 году ВС РФ потеряли подбитыми и брошенными (что доказано видео) около 900 танков. Еще около 1600 были подбиты и брошены в 2022 году. Несмотря на то, что часть подбитых машин наверняка была эвакуирована с поля боя и восстановлена, число танков в строю радикально уменьшилось. Промышленность дает армии, вероятно, не более 300 танков — включая как новые, так и восстановленные после хранения советские модели.
- При этом ВС РФ показали способность адаптироваться — так, фактически с нуля создан новый род войск — беспилотная авиация, в которой российская армия сейчас превосходит украинскую, строящую подразделения управления беспилотными системами уже много лет.
Несмотря на недостаток техники, численность российской армии также возросла. Однако пока нет никаких свидетельств, что в ней есть существенная доля «добровольцев» нового (2023 года) созыва. Основу армии составляют «старые» контрактники и те, кого мобилизовали осенью 2022 года.