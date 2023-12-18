Война Шестьсот шестьдесят третий день. Онлайн «Медузы»
«Медуза» с 24 февраля 2022 года следит за российским вторжением в Украину в прямом эфире. Хронику событий 17 декабря читайте здесь.
Главные новости:
- В офисе главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного нашли прослушивающее устройство.
- ВСУ сообщили, что сбили за ночь все пять беспилотников, запущенных российскими войсками по Украине.
- FT: новый пакет европейских санкций против России могут принять 18 декабря.
- В Санкт-Петербурге двери квартир двух «военкоров» залили монтажной пеной.
ФСБ отчиталась о задержании жителя Крыма, подозреваемого в передаче Украине информации о российских военных
В Псковской области сотрудники ФСБ задержали жителя Крыма. По версии спецслужбы, он в течение полугода (с августа по декабрь 2022 года) производил фото- и видеосъемку военной техники и позиций российской армии, после чего передавал эту информацию Украине.
В отношении задержанного возбудили уголовное дело о госизмене, передает ТАСС.
Глава Херсонской областной администрации Александр Прокудин сообщил, что за минувшие сутки российские войска совершили 80 обстрелов области, выпустив 374 снаряда (в том числе 47 снарядов по Херсону).
В результате обстрелов погиб один человек.
Financial Times: новый, 12-й пакет санкций против России будет принят 18 декабря
Евросоюз может принять 12-й пакет санкций против России уже сегодня, 18 декабря. Об этом сообщает Financial Times со ссылкой на дипломатические источники.
По словам собеседника агентства, это связано с тем, что Австрия отказалась от своих возражений из-за Raiffeisen Bank. Одобрение остальных 26 стран ЕС по поводу санкций было уже получено. «Теперь это формальность», — сказал один из дипломатов.
- Накануне стало известно, что украинское Национальное агентство по предотвращению коррупции приостановило действие статуса «спонсор войны» для австрийского Raiffeisen Bank. После этого Австрия сняла свои возражения по поводу нового пакета санкций.
«Это территория Путина». Россияне, уехавшие в Сербию из-за войны, попали в новую ловушку: их преследуют местные власти и спецслужбы РФ. Репортаж Лилии Яппаровой
После 24 февраля 2022 года в Сербию приехали более 200 тысяч антивоенно настроенных россиян. Они бежали от мобилизации и преследований из-за своей позиции. С начала вторжения в Украину в Белграде прошли десятки акций протеста против российской агрессии — однако вскоре митинги прекратились.
Российские активисты стали подвергаться нападениям со стороны местных ультраправых. Россиян избивали, обещали экстрадицию, «скорое VоZмеZдие» и уголовные дела. Кроме того, на улицах Белграда разгорелась «война граффити»: противоборствующие стороны закрашивали муралы друг друга.
Некоторых сербских радикалов пытались координировать из Москвы — и это не ограничилось уличными акциями. Летом 2023 года группа вербовщиков под покровительством российской военной разведки (ГРУ) начала формировать в Сербии агентурную сеть. Ее участники позднее должны были устроить провокацию на границе Косова и Сербии, чтобы разогреть тлеющий там конфликт до состояния войны — и отвлечь внимание Запада от действий России в Украине.
Силовая операция была разработана во всех подробностях. Но, по словам собеседников «Медузы», денег на этот агентурный проект так и не выделили (любую провокацию, которую могли устроить в Косове, перебила новая война на Ближнем Востоке), но Россия и Сербия продолжают консультации по «косовскому фронту».
ФСБ сообщила о задержании мужчины, подозреваемого в подготовке теракта в отношении руководителя оборонного предприятия в Удмуртии
В Ижевске задержали гражданина России 1990 года рождения, подозреваемого в подготовке теракта в отношении одного из руководителей оборонно-промышленного предприятия Удмуртии. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на ФСБ.
По версии спецслужбы, мужчина действовал по заданию «украинской террористической организации».
У задержанного, согласно сообщению ФСБ, изъяли компоненты для изготовления взрывчатки, а также «средства связи, содержащие переписку с украинскими координаторами преступной деятельности».
В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по статьям о подготовке к теракту и участии в деятельности террористической организации.
Утренняя сводка Генштаба ВСУ. Главное:
- За сутки произошло 64 боевых столкновения;
- Российские войска нанесли два ракетных удара и 29 авиационных ударов, а также совершили 47 обстрелов из реактивных систем залпового огня по позициям украинских сил и населенным пунктам;
- Под артиллерийским огнем оказались более 100 населенных пунктов Черниговской, Сумской, Харьковской, Луганской, Донецкой, Запорожской, Херсонской и Николаевской областей;
- На купянском направлении ВСУ отбили девять атак ВС РФ в районах Синьковки и восточнее Петропавловки Харьковской области;
- Украинские войска отразили восемь атак российских сил возле Макеевки в Луганской области и восточнее Тернов в Донецкой области;
- На бахмутском направлении украинские военные отбили пять атак российских войск в районах Богдановки, Клещиевки и Андреевки Донецкой области. ВСУ продолжают наносить российским войскам на этом направлении урон в живой силе и технике;
- ВСУ продолжают сдерживать ВС РФ на авдеевском направлении, российские силы не оставляют попыток оцепить Авдеевку;
- Подразделения украинских ракетных войска поразили четыре района сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники ВСУ РФ, артиллерийское средство и склад боеприпасов.
Во время войны оперативно проверить информацию, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, невозможно.
ВСУ сообщили, что сбили за ночь пять беспилотников
Ночью 18 декабря украинские силы ПВО сбили все пять беспилотников типа «Шахед», запущенных российскими войсками по территории Украины. Об этом говорится в сообщении командования Воздушных сил ВСУ.
Дроны сбили в пределах Николаевской, Днепропетровской, Винницкой и Хмельницкой областей.
В офисе главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного нашли прослушивающее устройство
Служба безопасности Украины возбудила уголовное дело по статье о незаконном приобретении, сбыте или использовании специальных технических средств получения информации после того, как в офисе главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного нашли прослушивающее устройство.
В СБУ отметили, что устройство было найдено не в самом кабинете Залужного, а в одном из помещений, которое «могло в будущем использоваться им для работы». Также в спецслужбе заявили, что не обнаружили каких-либо средств накопления информации или средств удаленной передачи информации, а само устройство было в нерабочем состоянии.
По данным источников «Украинской правды» в спецслужбе, устройство нашли 17 декабря при проверке кабинета, в который собирался переехать Залужный. Также источники издания сообщили, что прослушивающие устройства были обнаружены у нескольких подчиненных главнокомандующего.
Здравствуйте! Начинается 663-й день полномасштабного вторжения России в Украину. В этой трансляции мы продолжим следить за главными событиями, связанными с войной. Спасибо, что читаете нас.