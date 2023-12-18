Война Шестьсот шестьдесят третий день. Онлайн «Медузы»

«Это территория Путина». Россияне, уехавшие в Сербию из-за войны, попали в новую ловушку: их преследуют местные власти и спецслужбы РФ. Репортаж Лилии Яппаровой

После 24 февраля 2022 года в Сербию приехали более 200 тысяч антивоенно настроенных россиян. Они бежали от мобилизации и преследований из-за своей позиции. С начала вторжения в Украину в Белграде прошли десятки акций протеста против российской агрессии — однако вскоре митинги прекратились.

Российские активисты стали подвергаться нападениям со стороны местных ультраправых. Россиян избивали, обещали экстрадицию, «скорое VоZмеZдие» и уголовные дела. Кроме того, на улицах Белграда разгорелась «война граффити»: противоборствующие стороны закрашивали муралы друг друга.

Некоторых сербских радикалов пытались координировать из Москвы — и это не ограничилось уличными акциями. Летом 2023 года группа вербовщиков под покровительством российской военной разведки (ГРУ) начала формировать в Сербии агентурную сеть. Ее участники позднее должны были устроить провокацию на границе Косова и Сербии, чтобы разогреть тлеющий там конфликт до состояния войны — и отвлечь внимание Запада от действий России в Украине.

Силовая операция была разработана во всех подробностях. Но, по словам собеседников «Медузы», денег на этот агентурный проект так и не выделили (любую провокацию, которую могли устроить в Косове, перебила новая война на Ближнем Востоке), но Россия и Сербия продолжают консультации по «косовскому фронту».

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«Это территория Путина» Россияне, уехавшие в Сербию из-за войны, попали в новую ловушку: их преследуют местные власти и спецслужбы РФ. Репортаж Лилии Яппаровой

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