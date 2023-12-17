Война Шестьсот шестьдесят второй день. Онлайн «Медузы»
«Медуза» с 24 февраля 2022 года следит за российским вторжением в Украину в прямом эфире. Хронику событий 16 декабря читайте здесь, фотографии предыдущего дня войны смотрите здесь.
Главные новости:
- Минобороны России: сбиты и перехвачены 35 украинских беспилотников над Ростовской, Липецкой и Волгоградской областями.
- Губернатор Игорь Артамонов сообщил, что дроны впервые атаковали Липецкую область.
- Российские войска атаковали Украину дронами и ракетами. Воздушные силы ВСУ утверждают, что сбили все 20 беспилотников.
- В Одесской области после падения сбитого дрона на жилой дом погиб человек.
- Украина временно исключила Raiffeisen Bank из списка «спонсоров войны». По данным Reuters, это условие выдвинула Австрия в обмен на утверждение нового пакета санкций ЕС
Глава Херсонской областной администрации Александр Прокудин заявил, что за прошедшие сутки российские войска совершили 96 обстрелов региона, выпустив 577 снарядов из минометов, артиллерии, «Градов», танков, авиации и дронов.
Под обстрелы попали жилые кварталы, административное здание, учебное заведение, предприятие и парк в Херсоне. Жертв и пострадавших среди гражданского населения нет, добавил Прокудин.
Издание «Страна» публикует фотографии последствий атаки дронов на Херсонскую область. Когда именно она произошла, не уточняется.
Утренняя сводка Генштаба ВСУ. Главное:
- За прошедшие сутки произошло 89 боевых столкновений;
- Российские войска нанесли четыре ракетных удара и 72 авиационных удара, а также совершили 92 обстрела из реактивных систем залпового огня по позициям украинских сил и населенным пунктам;
- Под артиллерийским огнем оказались более 110 населенных пунктов Черниговской, Сумской, Харьковской, Луганской, Донецкой, Запорожской, Херсонской и Николаевской областей;
- На купянском направлении украинские военные отбили 14 атак армии РФ возле Синьковки Харьковской области и Стельмаховки Луганской области;
- ВСУ отразили 12 атак российских войск вблизи Богдановки, Ивановского, Клещиевки и Андреевки Донецкой области. Украинские силы продолжают наносить российской армии урон в живой силе и технике на этом направлении;
- На авдеевском направлении украинские войска продолжают сдерживать российскую армию, которая пытается окружить Авдеевку;
- На мелитопольском направлении ВСУ продолжают наносить российским войска урон в живой силе и технике;
- На херсонском управлении Силы обороны Украины удерживают занятые позиции на левом берегу Днепра;
- За прошедшие сутки ВСУ нанесли удары по 21 району сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники армии РФ. Подразделения украинских ракетных войск поразили семь районов сосредоточения личного состава и военной техники, пункт управления, два средства ПВО, 13 артиллерийских средств, два состава боеприпасов.
Во время войны оперативно проверить информацию, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, невозможно.
Байден: если Путин захватит Украину, потом его целью станут страны НАТО. Путин: чушь полная
Президент России Владимир Путин назвал «чушью» заявления американского президента Джо Байдена о том, что Россия после Украины может напасть на страны НАТО. Об этом он сказал корреспонденту ВГТРК Павлу Зарубину.
«Это чушь полная. Я думаю, что президент Байден это понимает. Это просто фигура речи для того, чтобы обосновать свою ошибочную политику на российском направлении», — заявил Путин.
По словам Путина, в НАТО не могут не понимать, что у России «нет никаких резонов, никакого интереса — ни геополитического, ни экономического, ни военного — воевать со странами НАТО». «У нас нет с ними никаких территориальных претензий друг к другу, нет желания испортить с ними отношения. Мы заинтересованы в развитии отношений», — утверждает президент РФ.
6 декабря Джо Байден заявил, что Владимир Путин «не остановится», захватив Украину, и нападет на одну из стран НАТО. Такое заявление Байден сделал в обращении, посвященном его запросу к конгрессу о дополнительном финансировании в области национальной безопасности, включающему выделение дополнительной помощи Украине.
«Если Путин захватит Украину, то он на этом не остановится. Здесь важно видеть долгосрочную перспективу. Он собирается продолжать. Он ясно дал это понять. Если Путин нападет на союзника [США] по НАТО — если он продолжит [войну], а потом нападет на союзника по НАТО — что ж, мы, как член НАТО, обязались защищать каждый дюйм территории НАТО. Тогда мы получим то, к чему мы не стремимся и чего у нас нет сегодня: американские войска, сражающиеся с российскими войсками», — заявил Байден.
Reuters: Австрия сняла свои возражения против нового пакета европейских санкций после того, как Украина убрала банк Raiffeisen из «черного списка»
Австрия одобрила 12-й пакет санкций Евросоюза в отношении России после того, как Украина убрала австрийский Raiffeisen Bank International из списка «международных спонсоров войны». Об этом сообщает агентство Reuters.
Издание «Страна» отмечает, что Украина приостановила статус банка как «спонсора войны». Такая пометка появилась на сайте Национального агентства по предотвращению коррупции, которое ведет соответствующий реестр. «Статус приостановлен на период проведения двусторонних консультаций с привлечением представителей Европейской Комиссии», — сообщает НАПК.
Reuters напоминает, что украинский список «спонсоров войны» не имеет юридического значения, но привлекает негативное внимание к компаниям, которые продолжают вести бизнес в России.
Губернатор: дроны впервые атаковали Липецкую область
Губернатор Липецкой области Игорь Артамонов сообщил, что на территории регионы силы ПВО сбили украинский беспилотник. По его словам, жертв и разрушений нет.
«Это первый случай, когда вражеские беспилотники пытались атаковать наш регион. Я прошу всех сохранять спокойствие. Такие случаи неоднократно происходили в соседних регионах. Разумеется, мы понимали, что исключать этого нельзя и на нашей территории и приняли необходимый комплекс мер для обеспечения безопасности жителей и объектов военной и гражданской инфраструктуры. Взаимодействуем с министерством обороны России. Ситуацию держу на личном контроле», — говорится в посте губернатора.
- Минобороны России сообщало, что ночью 17 декабря силы ПВО сбили 35 беспилотников над Ростовской, Липецкой и Волгоградской областях.
В Одесской области из-за падения дрона погиб человек
Глава Одесской областной администрации Олег Кипер сообщил, что над областью силы ПВО сбили девять беспилотников «Шахед». Один из сбитых дронов упал в жилой квартал в Одесском районе и взорвался.
По словам Кипера, из-за этого начался пожар в частных жилых домах и на складе спортивного учреждения. В одном из домов был обнаружен погибший.
ВСУ сообщили, что сбили 20 российских дронов
В ночь на 17 декабря российские войска атаковали Украину 20 беспилотниками типа «Шахед» и управляемой авиационной ракетой X-59, сообщает командование Воздушных сил ВСУ.
По данным украинских военных, все дроны были уничтожены в пределах Одесской, Херсонской, Запорожской и Хмельницкой областей. Ракета «не достигла своей цели», заявили в ВСУ.
Телеграм-канал Astra публикует видео атаки дронов и работы ПВО в Морозовске Ростовской области.
Осторожно, на видео есть мат.
В свою очередь губернатор Ростовской области Василий Голубев сообщил о массовой атаке беспилотников в районе Морозовска и Каменска. По его словам, «большая часть беспилотников была уничтожена». Он добавил, что жертв нет.
Минобороны РФ: сбиты и перехвачены 35 украинских беспилотников над тремя областями
Минобороны России сообщило, что в ночь на 17 декабря силы ПВО уничтожили и перехватили 35 украинских беспилотников.
Дроны сбили над Волгоградской, Липецкой и Ростовской областями.
Других подробностей ведомство не приводит.
Здравствуйте! Начинается 662-й день полномасштабного вторжения России в Украину. В этой трансляции мы продолжим следить за главными событиями, связанными с войной. Спасибо, что читаете нас.