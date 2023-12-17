Война Шестьсот шестьдесят второй день. Онлайн «Медузы»

Байден: если Путин захватит Украину, потом его целью станут страны НАТО. Путин: чушь полная

Президент России Владимир Путин назвал «чушью» заявления американского президента Джо Байдена о том, что Россия после Украины может напасть на страны НАТО. Об этом он сказал корреспонденту ВГТРК Павлу Зарубину.

«Это чушь полная. Я думаю, что президент Байден это понимает. Это просто фигура речи для того, чтобы обосновать свою ошибочную политику на российском направлении», — заявил Путин.

По словам Путина, в НАТО не могут не понимать, что у России «нет никаких резонов, никакого интереса — ни геополитического, ни экономического, ни военного — воевать со странами НАТО». «У нас нет с ними никаких территориальных претензий друг к другу, нет желания испортить с ними отношения. Мы заинтересованы в развитии отношений», — утверждает президент РФ.

6 декабря Джо Байден заявил, что Владимир Путин «не остановится», захватив Украину, и нападет на одну из стран НАТО. Такое заявление Байден сделал в обращении, посвященном его запросу к конгрессу о дополнительном финансировании в области национальной безопасности, включающему выделение дополнительной помощи Украине.

«Если Путин захватит Украину, то он на этом не остановится. Здесь важно видеть долгосрочную перспективу. Он собирается продолжать. Он ясно дал это понять. Если Путин нападет на союзника [США] по НАТО — если он продолжит [войну], а потом нападет на союзника по НАТО — что ж, мы, как член НАТО, обязались защищать каждый дюйм территории НАТО. Тогда мы получим то, к чему мы не стремимся и чего у нас нет сегодня: американские войска, сражающиеся с российскими войсками», — заявил Байден.