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Война Шестьсот шестьдесят первый день. Онлайн «Медузы»

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«Медуза» с 24 февраля 2022 года следит за российским вторжением в Украину в прямом эфире. Хронику событий 15 декабря читайте здесь, главные фотографии дня смотрите здесь.

Главные новости:

  • Минобороны России сообщило о массированной атаке беспилотников на Крым. Ведомство заявило, что над полуостровом сбиты 32 дрона.
  • Российские войска атаковали Украину беспилотниками-камикадзе. ВСУ утверждают, что сбили 30 дронов.

В результате ночного обстрела Буденовского района Донецка ранен мужчина, сообщил глава аннексированного РФ города Алексей Кулемзин.

По его данным, с вечера 15 декабря Донецк семь раз попал под обстрелы, как утверждается, со стороны ВСУ. Накануне вечером при обстреле в Буденновском районе был ранен еще один местный житель.

За минувшие сутки под обстрелы попали пять районов Белгородской области, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков. По его словам, ни в одном из населенных пунктов этих районов разрушений и пострадавших нет. Гладков обвинил в атаках ВСУ.

Каждый день с начала российского вторжения в Украину редакторы «Медузы» выбирают главные кадры, сделанные в течение предыдущего дня войны. В серии этих материалов мы стараемся задокументировать войну такой, какая она есть.

фотохроника войны

Верующих солдат на фронте поддерживают священники. Посмотрите, как украинский капеллан проводит службу на позициях ВСУ под Угледаром Шестьсот шестидесятый день войны. Фотографии

фотохроника войны

Верующих солдат на фронте поддерживают священники. Посмотрите, как украинский капеллан проводит службу на позициях ВСУ под Угледаром Шестьсот шестидесятый день войны. Фотографии

Два человека ранены во время ночных обстрелов Херсона, сообщил глава военной администрации Херсонской области Александр Прокудин.

У 55-летнего мирного жителя ранение конечностей. У 51-летнего мужчины осколочная травма головы. Кроме того, в городе поврежден объект инфраструктуры.

В селе Степановка обломки (чего именно Прокудин не уточнил, вероятно, беспилотников) упали вблизи медучреждения. Ранение получил врач, находившийся на рабочем месте.

Ситуация в регионах Украины. Сводки областных администраций

  • Киев. Ночью российские беспилотники атаковали город группами с разных направлений. Все их удалось сбить. В результате работы ПВО и падения обломков люди не пострадали.
  • Киевская область. Ночью войска РФ в очередной раз атаковали область дронами. Воздушная тревога продолжалась почти пять часов. В регионе работали силы ПВО. Попаданий и повреждений критической и гражданской инфраструктуры не зафиксировано. Пострадавших нет.
  • Николаевская область. В ночь на 16 декабря силы ПВО сбили два российских беспилотника. 15 декабря российские войска обстреляли из артиллерии районы города Очаков, деревень Дмитровка и Ивановка, а также побережье Куцурубской общины. Пострадавших нет.
  • Днепропетровская область. Поздно вечером 15 декабря силы ПВО сбили два российских беспилотника над Синельниковским районом. Обломки упали на здание частного предприятия. Там загорелась крыша. Люди не пострадали.
  • Херсонская область. За минувшие сутки противник совершил 83 обстрела региона, выпустив по Херсону 36 снарядов. Российские военные попали в жилые кварталы населенных пунктов области, а также административное здание и медицинское учреждение в Херсонском районе. Четыре человека получили ранения. По данным Сил обороны юга Украины, ночью в области сбили девять беспилотников.
  • Запорожская область. Войска РФ атаковали 19 городов и сел региона, в том числе с применением беспилотников и артиллерии. В результате одного из ударов поврежден жилой дом. Мирные жители не пострадали.
  • Харьковская область. Более 20 населенных пунктов региона попали под а ртиллерийские и минометные обстрелы россиян. В селе Богуславка Изюмского района в результате попадания российского беспилотника начался пожар в частном доме. В селе Донецкое Изюмского района подросток подорвался на неизвестном взрывном устройстве. Его госпитализировали.

После начала войны многие россияне ищут способы легально перебраться в Европу. Один из них — получение статуса беженца. Это сложный и долгий процесс, к которому стоит хорошо подготовиться. Мы составили инструкцию для тех, кто все же решится просить убежища в Евросоюзе.

Читайте на «Медузе»

Просьба об убежище — не легкий вариант легализации в ЕС, а очень трудный и долгий путь. Если вы хотите пройти его — хорошо подготовьтесь и запаситесь терпением Инструкция «Медузы» для претендентов на статус беженца

Читайте на «Медузе»

Просьба об убежище — не легкий вариант легализации в ЕС, а очень трудный и долгий путь. Если вы хотите пройти его — хорошо подготовьтесь и запаситесь терпением Инструкция «Медузы» для претендентов на статус беженца

Украинские беспилотники атаковали Дмитриевский и Железногорский районы Курской области, заявил губернатор региона Роман Старовойт.

Местные жители не пострадали. В селе Крупец Дмитриевского района повреждены заборы, окна, крыши восьми домов. В районе железнодорожного вокзала города Дмитриева повреждена компрессорная станция.

В Железногорском районе беспилотники повредили линию электропередачи, питающую один из объектов Михайловского горно-обогатительного комбината.

Вечером 15 декабря Минобороны РФ отчиталось, что военные сбили шесть дронов в Курской области.

Утренняя сводка Генштаба ВСУ. Главное на 06:00

  • За минувшие сутки войска РФ нанесли два ракетных и 23 авиационных удара, совершили 40 обстрелов из систем залпового огня по позициям ВСУ и населенным пунктам Украины.
  • Под артиллерийским огнем оказались более 130 населенных пунктов Черниговской, Сумской, Харьковской, Луганской, Донецкой, Запорожской, Херсонской и Николаевской областей.
  • Произошло 96 боевых столкновений. На купянском направлении украинские военные отбили девять атак противника в районе Синьковки Харьковской области.
  • На лиманском направлении ВСУ отразили пять атак противника восточнее Тернов, Ямполовки Донецкой области и Макеевки Луганской области.
  • На бахмутском направлении украинские военные отбили 18 атак противника возле Богдановки, Ивановского, Клещеевки и Андреевки Донецкой области. ВСУ продолжают наносить противнику потери в живой силе и технике, закрепляются на достигнутых рубежах.
  • На авдеевском направлении ВСУ отбили 20 атак противника восточнее Новобахмутовки и Авдеевки, а также еще 14 атак восточнее Степного, южнее Северного и Первомайского Донецкой области.
  • На марьинском направлении ВСУ удерживают россиян в районах Красногоровки, Марьинки и Новомихайловки Донецкой, отбили 13 атак.
  • На шахтерском направлении украинские военные отразили две атаки противника возле Старомайорского Донецкой области.
  • На запорожском направлении ВСУ отразили восемь атак противника западнее Новопокровки и южнее Работино Запорожской области.
  • На мелитопольском направлении ВСУ продолжают наносить войскам РФ урон в живой силе и технике.
  • Украинская авиация нанесла семь ударов по районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники противника. Силы ПВО Украины сбили управляемую ракету Х-59.
  • Подразделения ракетных войск ВСУ поразили четыре района сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники, а также два склада боеприпасов противника.
Во время войны оперативно проверить информацию, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, невозможно.

Минобороны РФ: в Крыму сбили 32 беспилотника

Вечером 15 декабря на территории аннексированного Крыма были сбиты 32 беспилотника, отчиталось Минобороны РФ. Ведомство обвинило в атаке «киевский режим». О ее последствиях не сообщается.

Ночью российские войска атаковали Украину беспилотниками-камикадзе

В ночь на 16 ноября армия РФ запустила по территориям Украины 31 беспилотник типа «Шахед-136/131» с трех направлений — из Краснодарского края, Брянской и Курской областей, сообщило командование Воздушных сил ВСУ.

Украинские военные, как утверждается, сбили 30 дронов на территории Днепропетровской, Киевской, Винницкой, Черниговской, Сумской, Полтавской, Черкасской, Херсонской, Запорожской, Николаевской и Хмельницкой областей.

Здравствуйте! Начинается 661-й день полномасштабного вторжения России в Украину. В этой трансляции мы продолжим следить за главными событиями, связанными с войной. Спасибо, что читаете нас.