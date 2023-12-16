Война Шестьсот шестьдесят первый день. Онлайн «Медузы»
«Медуза» с 24 февраля 2022 года следит за российским вторжением в Украину в прямом эфире. Хронику событий 15 декабря читайте здесь, главные фотографии дня смотрите здесь.
Главные новости:
- Минобороны России сообщило о массированной атаке беспилотников на Крым. Ведомство заявило, что над полуостровом сбиты 32 дрона.
- Российские войска атаковали Украину беспилотниками-камикадзе. ВСУ утверждают, что сбили 30 дронов.
В результате ночного обстрела Буденовского района Донецка ранен мужчина, сообщил глава аннексированного РФ города Алексей Кулемзин.
По его данным, с вечера 15 декабря Донецк семь раз попал под обстрелы, как утверждается, со стороны ВСУ. Накануне вечером при обстреле в Буденновском районе был ранен еще один местный житель.
За минувшие сутки под обстрелы попали пять районов Белгородской области, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков. По его словам, ни в одном из населенных пунктов этих районов разрушений и пострадавших нет. Гладков обвинил в атаках ВСУ.
Два человека ранены во время ночных обстрелов Херсона, сообщил глава военной администрации Херсонской области Александр Прокудин.
У 55-летнего мирного жителя ранение конечностей. У 51-летнего мужчины осколочная травма головы. Кроме того, в городе поврежден объект инфраструктуры.
В селе Степановка обломки (чего именно Прокудин не уточнил, вероятно, беспилотников) упали вблизи медучреждения. Ранение получил врач, находившийся на рабочем месте.
Ситуация в регионах Украины. Сводки областных администраций
- Киев. Ночью российские беспилотники атаковали город группами с разных направлений. Все их удалось сбить. В результате работы ПВО и падения обломков люди не пострадали.
- Киевская область. Ночью войска РФ в очередной раз атаковали область дронами. Воздушная тревога продолжалась почти пять часов. В регионе работали силы ПВО. Попаданий и повреждений критической и гражданской инфраструктуры не зафиксировано. Пострадавших нет.
- Николаевская область. В ночь на 16 декабря силы ПВО сбили два российских беспилотника. 15 декабря российские войска обстреляли из артиллерии районы города Очаков, деревень Дмитровка и Ивановка, а также побережье Куцурубской общины. Пострадавших нет.
- Днепропетровская область. Поздно вечером 15 декабря силы ПВО сбили два российских беспилотника над Синельниковским районом. Обломки упали на здание частного предприятия. Там загорелась крыша. Люди не пострадали.
- Херсонская область. За минувшие сутки противник совершил 83 обстрела региона, выпустив по Херсону 36 снарядов. Российские военные попали в жилые кварталы населенных пунктов области, а также административное здание и медицинское учреждение в Херсонском районе. Четыре человека получили ранения. По данным Сил обороны юга Украины, ночью в области сбили девять беспилотников.
- Запорожская область. Войска РФ атаковали 19 городов и сел региона, в том числе с применением беспилотников и артиллерии. В результате одного из ударов поврежден жилой дом. Мирные жители не пострадали.
- Харьковская область. Более 20 населенных пунктов региона попали под а ртиллерийские и минометные обстрелы россиян. В селе Богуславка Изюмского района в результате попадания российского беспилотника начался пожар в частном доме. В селе Донецкое Изюмского района подросток подорвался на неизвестном взрывном устройстве. Его госпитализировали.
Украинские беспилотники атаковали Дмитриевский и Железногорский районы Курской области, заявил губернатор региона Роман Старовойт.
Местные жители не пострадали. В селе Крупец Дмитриевского района повреждены заборы, окна, крыши восьми домов. В районе железнодорожного вокзала города Дмитриева повреждена компрессорная станция.
В Железногорском районе беспилотники повредили линию электропередачи, питающую один из объектов Михайловского горно-обогатительного комбината.
Вечером 15 декабря Минобороны РФ отчиталось, что военные сбили шесть дронов в Курской области.
Утренняя сводка Генштаба ВСУ. Главное на 06:00
- За минувшие сутки войска РФ нанесли два ракетных и 23 авиационных удара, совершили 40 обстрелов из систем залпового огня по позициям ВСУ и населенным пунктам Украины.
- Под артиллерийским огнем оказались более 130 населенных пунктов Черниговской, Сумской, Харьковской, Луганской, Донецкой, Запорожской, Херсонской и Николаевской областей.
- Произошло 96 боевых столкновений. На купянском направлении украинские военные отбили девять атак противника в районе Синьковки Харьковской области.
- На лиманском направлении ВСУ отразили пять атак противника восточнее Тернов, Ямполовки Донецкой области и Макеевки Луганской области.
- На бахмутском направлении украинские военные отбили 18 атак противника возле Богдановки, Ивановского, Клещеевки и Андреевки Донецкой области. ВСУ продолжают наносить противнику потери в живой силе и технике, закрепляются на достигнутых рубежах.
- На авдеевском направлении ВСУ отбили 20 атак противника восточнее Новобахмутовки и Авдеевки, а также еще 14 атак восточнее Степного, южнее Северного и Первомайского Донецкой области.
- На марьинском направлении ВСУ удерживают россиян в районах Красногоровки, Марьинки и Новомихайловки Донецкой, отбили 13 атак.
- На шахтерском направлении украинские военные отразили две атаки противника возле Старомайорского Донецкой области.
- На запорожском направлении ВСУ отразили восемь атак противника западнее Новопокровки и южнее Работино Запорожской области.
- На мелитопольском направлении ВСУ продолжают наносить войскам РФ урон в живой силе и технике.
- Украинская авиация нанесла семь ударов по районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники противника. Силы ПВО Украины сбили управляемую ракету Х-59.
- Подразделения ракетных войск ВСУ поразили четыре района сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники, а также два склада боеприпасов противника.
Во время войны оперативно проверить информацию, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, невозможно.
Минобороны РФ: в Крыму сбили 32 беспилотника
Вечером 15 декабря на территории аннексированного Крыма были сбиты 32 беспилотника, отчиталось Минобороны РФ. Ведомство обвинило в атаке «киевский режим». О ее последствиях не сообщается.
Ночью российские войска атаковали Украину беспилотниками-камикадзе
В ночь на 16 ноября армия РФ запустила по территориям Украины 31 беспилотник типа «Шахед-136/131» с трех направлений — из Краснодарского края, Брянской и Курской областей, сообщило командование Воздушных сил ВСУ.
Украинские военные, как утверждается, сбили 30 дронов на территории Днепропетровской, Киевской, Винницкой, Черниговской, Сумской, Полтавской, Черкасской, Херсонской, Запорожской, Николаевской и Хмельницкой областей.
Здравствуйте! Начинается 661-й день полномасштабного вторжения России в Украину. В этой трансляции мы продолжим следить за главными событиями, связанными с войной. Спасибо, что читаете нас.