Война Шестьсот шестьдесят первый день. Онлайн «Медузы»

Ночью российские войска атаковали Украину беспилотниками-камикадзе

В ночь на 16 ноября армия РФ запустила по территориям Украины 31 беспилотник типа «Шахед-136/131» с трех направлений — из Краснодарского края, Брянской и Курской областей, сообщило командование Воздушных сил ВСУ.

Украинские военные, как утверждается, сбили 30 дронов на территории Днепропетровской, Киевской, Винницкой, Черниговской, Сумской, Полтавской, Черкасской, Херсонской, Запорожской, Николаевской и Хмельницкой областей.