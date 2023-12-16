Мэр Лондона отказался отдать в Украину автомобили, предназначенные для утилизации

Мэр Лондона Садик Хан заблокировал план по отправке в Украину автомобилей, подлежащих утилизации в рамках городской программы . Об этом пишет The Telegraph.

Передать часть автомобилей в дар Украине в сентябре предложил мэр Киева Виталий Кличко. По его мнению, это имело бы «огромный потенциал», а автомобили могли бы использоваться в «различных спасательных и транспортных функциях».

Хан написал ответное письмо Кличко в начале декабря. В нем он отказал мэру Киева, заявив, что такие поставки противоречили бы законодательству, так как программа утилизации Ulez должна приносить пользу лондонцам с «экономической, социальной и экологической точек зрения».

Решение Хана уже раскритиковала оппозиционная Консервативная партия и волонтерские организации, занимающиеся помощью Украине.

Кандидат от консерваторов на предстоящих в мае выборах мэра Лондона Сьюзан Холл назвала отказ «абсурдным», отметив, что помощь Украине «отвечает интересам всех лондонцев и мирового сообщества». Источники в ее окружении заявили, что в случае избрания она изменит закон, чтобы Украина могла получать автомобили.

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